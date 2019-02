Maltempo | allarme a Roma per Tevere | sta crescendo a un ritmo pazzesco | esondazioni già

Maltempo Balcani : allarme inondazioni per i fiumi in piena : Il repentino aumento delle temperature in tutti i Balcani occidentali, con abbondanti piogge e lo scioglimento delle enormi quantità di neve caduta nei giorni scorsi, stanno creando situazioni di allarme in diversi Paesi della regione dove cresce il livello di fiumi e laghi e si temono inondazioni. Sotto costante osservazione sono i corsi d’acqua in particolare di Slovenia, Bosnia-Erzegovina e Serbia, con le squadre di soccorso del ...

Maltempo - Autobrennero chiusa per neve 12 km di code. L allarme degli automobilisti 'Siamo fermi da questa notte' : BOLZANO - Caos neve in Alto Adige. L'autostrada del Brennero è chiusa in direzione nord tra chiusa e Vipiteno per mezzi pesanti bloccati. Si è formata una coda di 12 chilometri, anche il servizio ...

Allerta Meteo - sarà un Weekend della Candelora di Maltempo estremo in tutt’Italia per la Sciroccata d’inizio Febbraio : allarme arancione in 8 Regioni : Allerta Meteo – Una saccatura di origine atlantica, in discesa verso il Mediterraneo occidentale, ha innescato un flusso di correnti caldo umide sud-occidentali verso l’Italia, che determineranno piogge diffuse su gran parte del Centro e l’intensificarsi dei venti meridionali sulle Regioni centrali adriatiche e meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – ...

Cessato allarme Maltempo - domani a Chieti scuole aperte : Chieti - Riapriranno domani a Chieti le scuole, chiuse oggi a seguito dell'ordinanza emessa dal sindaco Di Primio dopo la nevicata di ieri. Oggi le strade sono pulite e si circola agevolmente. "Ieri sera i mezzi spargisale viaggiavano in città come i mezzi spazzaneve. Ieri, con un'allerta meteo di Protezione Civile e Centro funzionale regionale, ho ritenuto di dover adottare un'ordinanza perché stamattina non ...

Maltempo - Italia sottosopra : il Sud nella morsa delle bufere di neve - al Nord cresce l’allarme siccità : Mentre il Sud è bloccato dalle bufere di neve al Nord cresce l’allarme siccità con il livello del Po sotto di 3,5 metri rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E’ quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti al Ponte della Becca (Pavia) sullo stato del più grande fiume Italiano che è rappresentativo dell’anomalie climatiche con una Italia alla rovescia e spaccata in due. Al Nord praticamente non piove e non nevica dall’inizio ...

Maltempo - è allarme in Europa : caos neve in Germania e Austria : E’ ancora allarme slavine in Austria e in Baviera, anche a causa dell’allerta Maltempo che non accenna a diminuire. Nelle prime ore del pomeriggio è stata evacuata l’area sciistica Austriaca di Hochkar per l’allarme neve. Si temono valanghe sulle piste. “Una cosa del genere non è mai accaduta nella storia di Hochkar” ha detto il sindaco della località, secondo quanto riporta il sito web Austriaco Noen.at, ...

Maltempo Puglia : Coldiretti lancia l’allarme per animali e ortaggi : Maltempo e gelo in Puglia: sta nevicando da ore su tutte le province e l’arrivo del freddo colpisce gli ortaggi coltivati in campo aperto, ma a preoccupare sono gli animali negli allevamenti che sono stati prontamente ‘vestiti’ con cappotti e cappottini, a partire da cavalli e vitellini. Lo segnala Coldiretti Puglia, dopo una ricognizione in tutta la regione per gli effetti dell’ondata di neve e gelo, con disagi ...

Maltempo - Coldiretti lancia allarme gelo : 11.40 Il brusco abbassamento delle temperature con l'arrivo del gelo artico colpirà "verdure e ortaggi coltivati all'aperto". E' l'allarme lanciato da Coldiretti, preoccupata anche per "la situazione negli allevamenti dove gli animali sono impreparati al grande freddo". A rischio le coltivazioni invernali di cavoli, verze, cicorie e broccoli.Inoltre, lo sbalzo termico improvviso avrà un impatto anche sui costi per il riscaldamento delle ...

Maltempo - Coldiretti : allarme gelo per verdure e ortaggi : “Il forte e repentino abbassamento della temperatura accompagnato da gelate anche in pianura mette a rischio verdure e ortaggi coltivati in pieno campo. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti per lo sbalzo termico improvviso. A preoccupare gli agricoltori – sottolinea la Coldiretti – sono i seri danni per le colture che sono impreparate di fronte al drastico ed improvviso calo della colonnina di mercurio. Nelle ...

Maltempo - Coldiretti : allarme gelo per verdure e ortaggi : Il calo termico accompagnato da gelate anche in pianura mette a rischio verdure e ortaggi coltivati in pieno campo: Coldiretti lancia l’allarme per lo sbalzo termico improvviso. A preoccupare gli agricoltori – sottolinea la Coldiretti – sono i seri danni per le colture che sono impreparate di fronte al drastico ed improvviso calo della colonnina di mercurio. Nelle produzioni orticole di pieno campo, con temperature a lungo ...

Maltempo - Uecoop : allarme gelo per 51mila senzatetto : allarme gelo per i quasi 51mila senzatetto che vivono sui marciapiedi, nelle stazioni e sotto i portici delle città italiane. E’ quanto afferma Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, sulla base di dati Istat in relazione all’ondata di freddo polare che sta investendo l’Italia e che rischia di creare non pochi problemi a quelle persone che non hanno una casa dove rifugiarsi e un pasto caldo da mangiare per affrontare i rigori dell’inverno e ...

Maltempo : allarme gelo - a rischio verdure e ortaggi coltivati in pieno campo : Il forte e repentino abbassamento della temperatura accompagnato da gelate anche in pianura mette a rischio verdure e ortaggi coltivati in pieno campo. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti per lo sbalzo termico improvviso. A preoccupare gli agricoltori – sottolinea la Coldiretti – sono i seri danni per le colture che sono impreparate di fronte al drastico ed improvviso calo della colonnina di mercurio. Nelle produzioni orticole di pieno campo, ...

Maltempo - è allarme in Trentino : 3.950 aree di potenziali valanghe : E’ allarme in Trentino in seguito alla violenta ondata di Maltempo che ha devastato il territorio, sopratutto in seguito a quanto accaduto negli ultimi giorni di ottobre. Tra le conseguenze, anche quelle di nuove potenziali fonti di rischio valanghe che si sono aggiunte a quelle che gia’ si conoscevano: attualmente in Trentino ci sono 3.950 aree di potenziale distacco di valanghe, 1.250 delle quali considerate significative. ...