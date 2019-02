Luca Traini | «Sono pentito | dentro di me non c' è più odio»

Macerata - un anno fa il raid razzista di Luca Traini - Sky TG24 - : Era il 3 febbraio 2018 quando il 28enne aprì il fuoco per le vie della città marchigiana, ferendo 6 persone di colore. Giustificò il gesto come una vendetta per l'omicidio della diciottenne Pamela ...

Macerata - un anno fa il raid razzista di Luca Traini : Macerata, un anno fa il raid razzista di Luca Traini Era il 3 febbraio 2018 quando il 28enne aprì il fuoco per le vie della città marchigiana, ferendo 6 persone di colore. Giustificò il gesto come una vendetta per l’omicidio della diciottenne Pamela Mastropietro . Il 3 ottobre 2018 la condanna a 12 anni con rito ...

Il messaggio dal carcere di Luca Traini a un anno dall'assassinio di Pamela : 'Il lupo, Traini Luca , vuole che in questo giorno di lutto ognuno ripensi a Pamela, che poteva essere una figlia, una sorella, una qualsiasi ragazza normale, con delle fragilità! Caduta nelle mani di ...