L' ottimismo del governo dell' irrealtà

Visco risponde all'ottimismo di Conte ricordandogli con i numeri le condizioni reali dell'Italia : ... quasi 340 miliardi per il solo rinnovo dei titoli in scadenza nel 2019, che si sommano ai circa 50 previsti a copertura del disavanzo." In conclusione, " le prospettive dell'economia italiana - ha ...

"L'ottimismo è il profumo della vita" - la risposta della Trenta è virale : Ospite di Otto e mezzo, il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, è stata protagonista di un siparietto diventato subito virale. In particolare, è stata una risposta del ministro a scatenare la rete."Quando il premier Conte dice che il 2019 sarà un anno bellissimo per l'Italia, pensa che qualcuno gli creda?", le ha chiesto la conduttrice Lilli Gruber. Subito il ministro ha replicato sorridendo: "Io penso che l'ottimismo sia il sapore della ...

Italia in recessione? Anche per la ministra Trenta non c'è da preoccuparsi : "L'ottimismo è il sapore della vita" : "L'ottimismo è il sapore della vita". Con queste parole la ministra per la Difesa Elisabetta Trenta risponde a una domanda su cosa aspettarsi dall'anno appena iniziato. Com'è noto, l'Istat ha certificato l'ingresso del Paese in recessione tecnica, con gli ultimi due trimestri del 2018 che hanno segnato un rallentamento della crescita del Pil.Un dato che avrà un effetto trascinamento Anche sul tasso del Pil dell'inizio ...

M5s - Trenta : “Per Conte 2019 bellissimo? ottimismo è sapore della vita”. E smentisce annuncio ritiro truppe da Afghanistan : “Non ho annunciato il ritiro delle truppe dall’Afghanistan, non è quello che ho detto. Ho affermato che doveva iniziare una fase di pianificazione che potesse prevedere anche un ritiro dall’Afghanistan”. Lo precisa a Otto e Mezzo (La7) il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta (M5s), che spiega: “Io ho annunciato solo una cosa tecnica, non avrei potuto decidere il ritiro. Il ritiro lo decide il Parlamento. ...

Visco - Bankitalia - spegne l'ottimismo del Governo sulla crescita : Ulteriori incertezze provengono dal rallentamento in atto dell'economia cinese, connesso anche con le iniziative volte a contenere l'indebitamento del settore privato, e dalle difficili condizioni ...

Roma - Zaniolo e Dzeko - ovvero la doppia faccia dell'ottimismo : Dal nevischio e dal freddo di Bergamo, la Roma torna con un solo punto e con qualche spunto. Il ritorno al gol di Edin Dzeko non può essere sottovalutato, perché le reti del bosniaco dovranno essere ...

MotoGp – Infortunio Lorenzo - si respira aria di ottimismo : le parole del Dottor Mir sui tempi di recupero - Jorge presto in pista? : Le parole del Dottor Mir dopo l’operazione allo scafoide di Jorge Lorenzo: il medico ottimista per quanto riguarda i tempi di recupero Un inizio d’anno complicato per Jorge Lorenzo: dopo una stagione davvero difficile a causa di un Infortunio prolungato, il maiorchino della Honda deve fare i conti adesso con un altro problema che manda in allarme tutto il suo team a pochi mesi dall’esordio stagionale. Lorenzo è stato ...

MotoGp – Presentazione Ducati - Dovizioso tra consapevolezze e motivazione : le parole cariche di ottimismo del ducatista : Le emozioni di Andrea Dovizioso dopo aver tolto i veli dalla sua nuova Desmosedici durante la Presentazione del Team Mission Winnow Ducati 2019 Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci hanno tolto i veli alla nuova Desmosedici del team Mission Winnow Ducati. Una livrea fiammante, che regalerà spettacolo nelle piste di tutto il mondo e tante emozioni con i suoi piloti ufficiali. Dovizioso e Petrucci hanno dimostrato già una grande complicità e ...

La Cina mostra ottimismo per il primo trimestre dell'anno : L' ECB continuerà a fornirlo, con la sua forward guidance sui tassi, e la politica di reinvestimento del suo consistente bilancio. I toni cupi di Draghi hanno indebolito ulteriormente la divisa unica,...

Oroscopo del 4 gennaio : per la Bilancia un mese intenso da vivere con ottimismo : Un nuovo anno è appena iniziato e nello Zodiaco il passaggio dei pianeti dà il benvenuto al 2019. Come sarà questo anno per i segni zodiacali che si aprono ai sentimenti e si impegnano nel lavoro con tutte le loro forze? In particolar modo, quali novità saranno garantite dalle previsioni astrologiche dedicate esclusivamente al segno della Bilancia? Il lavoro risentirà di alti e bassi provenienti da Saturno in Capricorno. In compenso l'amore ...

Il 2019 e il dovere dell'ottimismo : Bene, il nostro Paese, come certificano anche gli ultimissimi accadimenti in politica, è in una situazione di pericolo economico e democratico, il che ci costringe appunto, in ossequio alle suddette ...

Infortunio Gervinho - ottimismo in vista del derby d’Emilia : Infortunio Gervinho – Migliorano le condizioni di Gervinho. Dopo l’Infortunio muscolare che gli ha impedito di scendere in campo nelle sfide contro Chievo e Sampdoria, l’attaccante del Parma è tornato in gruppo, sembra pienamente recuperato e si candida a scendere in campo nel derby emiliano contro il Bologna. In ogni caso non si tratta del primo Infortunio muscolare della stagione, quindi la prudenza potrebbe avere la meglio ...

Cagliari - ottimismo sull’ampliamento dello stadio a 30.000 posti : Per la conferenza dei servizi il progetto deve essere nuovamente aggiornato, ma non sarebbero emersi ostacoli insormontabili. L'articolo Cagliari, ottimismo sull’ampliamento dello stadio a 30.000 posti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ciclismo - ottimismo sulle condizioni di Samuele Manfredi : ridotto l’edema cerebrale - buone risposte del giovane : C’è ottimismo in merito alle condizioni di Samuele Manfredi, il ciclista ricoverato in ospedale dopo un gravissimo incidente occorsogli mentre si stava allenando nei pressi della sua Toirano. Il ragazzo si trova in coma farmacologico presso il Santa Corona di Pietra Ligure, i medici sono intervenuti chirurgicamente per ridurre la pressione intracranica e stabilizzare il quadro clinico. La Tac effettuata ieri pomeriggio ha dato risposte ...