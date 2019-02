Linosa senza benzina | Martello | l' isola è paralizzata | a secco auto dei Carabinieri

grandangoloagrigento

: Linosa senza benzina da 10 giorni. Martello: “Intervenga Salvini”. La solidarietà del Sindaco di Pantelleria… - marinacozzo1 : Linosa senza benzina da 10 giorni. Martello: “Intervenga Salvini”. La solidarietà del Sindaco di Pantelleria… - palermo24h : Linosa, la piccola isola da dieci giorni rimasta senza carburante - siciliaopinione : #Linosa senza benzina da 10 giorni, Martello: “L’isola è paralizzata, intervenga #Salvini”: -

(Di domenica 3 febbraio 2019) ... persino ledella Guardia Medica e deisono con i serbatoi vuoti! Per non parlare dei disagi per gli abitanti dell'e delle conseguenze per la loro economia". Lo dice Totò ...