Liga | Betis Siviglia-Atletico Madrid 1-0 | Morata | esordio senza gol

La Liga - Betis-Atletico Madrid : probabili formazioni e pronostico 03-02-2019 : Real Betis-Atletico Madrid, probabili formazioni e pronostico ore 16.15. Due squadre tutto sommato in salute, ma in lotta per obiettivi diversi. L’Atletico Madrid è alla ricerca di punti utili nella corsa verso il titolo di campione di Spagna e desidera mantenere la pressione nei confronti della capolista Barcellona. Il divario da qualche giornata a questa parte è rimasto invariato con 5 lunghezze di distanza. Nell’ultima giornata ...

Liga : rimonta Betis - il Villarreal ferma l'Athletic Bilbao : TORINO - Torna a vincere dopo tre partite il Betis Siviglia che si rilancia in zona Europa League. Los Verdiblancos battono 3-2 il Girona , mai vittorioso nelle ultime sette giornate. I catalani, tre ...

Liga : rimonta Betis - il Girona ancora senza vittoria : TORINO - Torna a vincere dopo tre partite il Betis Siviglia che si rilancia in zona Europa League. Los Verdiblancos allungano la crisi del Girona , mai vittoriosi nelle ultime sette giornate. I ...

Liga : il Girona non sa più vincere - si rilancia il Betis : ROMA - Il Betis Siviglia si rilancia in zona Europa League. I Verdiblancos allungano la crisi del Girona , senza vittorie da sette partite. I catalani, che hanno raccolto un punto nei quattro scontri ...

Liga - Betis-Real Madrid 1-2 : decisiva la punizione di Ceballos : Un gol al fotofinish di Ceballos salva Solari e il Real Madrid da una settimana di feroci polemiche. Messi alle strette per oltre un'ora dal Betis, i Blancos trovano il primo successo dell'anno in ...

Pronostico Betis vs Real Madrid - La Liga 13-1-2019 e Analisi : Betis-Real Madrid, domenica 13 gennaio. Il Real Madrid di Santiago Solari è reduce dalla sconfitta casalinga con la Real Sociedad e dalla vittoria in Copa del Rey contro il Leganes, perciò in campionato vorrà rifarsi nell’impegno di domenica alle ore 20.45 contro il Betis. Gli andalusi invece arrivano al big match della giornata da una clamorosa sconfitta con l’Huesca e dal pari raccolto in Coppa di Spagna con la Sociedad. Sulla ...

Liga 2019 : Barcellona-Eibar - Betis-Real Madrid e Atletico-Levante. Programma - orari - tv e streaming di tutte le partite del 12-13 gennaio : Giro di boa per quanto riguarda la Liga spagnola di calcio: siamo alla diciannovesima giornata, l’ultima del girone di andata. Tante sfide davvero interessanti: Barcellona-Eibar, Betis-Real Madrid e Atletico Madrid-Levante, va a delinearsi la classifica. Andiamo a scoprire il Programma e gli orari degli incontri, e come seguire in streaming le sfide. Diciannovesima giornata Liga 2019 Rayo Vallecano – Celta Vigo, venerdì 11 gennaio ore ...

Pronostico Huesca vs Real Betis - La Liga 5-1-2019 e Analisi : Huesca-Real Betis, sabato 5 gennaio. Una squadra ancora convalescente dopo il pareggio contro l’Eibar e una squadra in caduta libera e destinata alla retrocessione dopo la sconfitta contro il Valencia, la terza nelle ultime quattro giornate. Huesca e Real Betis si sfidano nel posticipo del sabato, valido per la diciottesima giornata del massimo campionato spagnolo. Il calcio d’inizio al Estadio El Alcoraz è previsto alle ore ...