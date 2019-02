L' Eredità | Flavio Insinna e la bomba di Claudio Lippi | ' Perché la Rai doveva fermare

L'Eredità - Alessandro agghiacciante : "Cagliari in Sicilia". Senza precedenti : ridicolizzato da Flavio Insinna : L'ultima gaffe a L'Eredità di Flavio Insinna entra di diritto tra le migliori (o peggiori, fate voi) di questa stagione del quiz pre-serale di Rai 1. Si candida con prepotenza al primo posto assoluto. Il protagonista, suo malgrado, è il giovane Alessandro, aspetto distinto e piuttosto colto, che tra

L'Eredità - "una tragedia" durante la diretta : silenzio su Flavio Insinna - quel grosso guaio : Il popolo che segue L'Eredità su Twitter è numerosissimo. In molti, anzi moltissimi, cinguettano commentando il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1. C'è chi anticipa le risposte, chi critica il programma, chi vede complotti da tutte le parti, chi si diverte e chi incensa Insinna. Ma

L’Eredità - la gaffe stratosferica del concorrente che lascia senza parole pure Flavio Insinna : Ci risiamo. Flavio Insinna proprio non ce la fa a mandare giù certe risposte date dai concorrenti de L’Eredità, il quiz show del preserale di Raiuno in onda tutte le sere. Un programma che, di fatto, ogni settimana (per non dire ogni sera) regala ai telespettatori più social argomenti su cui discutere. Ai più sembra infatti assurdo cadere su domande tanto elementari come quelle proposte nel corso dell’ultima puntata, andata in onda lunedì 28 ...

L'Eredità - l'ultimo scandalo travolge Flavio Insinna : "Regalati 50mila euro" - l'accusa clamorosa : E alla fine un campione vinse a L'Eredità. Siamo al quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Per la precisione siamo al gioco finale, la famigerata e seguitissima ghigliottina della puntata di lunedì 28 gennaio. A cimentarsi con la prova ecco Diego: il montepremi, alla fine della scelte

L'Eredità - sfregio di Brenno all'Italia : il concorrente che fa infuriare il pubblico - caos da Flavio Insinna : Scompiglio a L'Eredità di Flavio Insinna, il quiz pre-serale in onda ogni sera su Rai 1 e campionissimo di share nella sua fascia oraria. Tutta colpa di Brenno, uno dei concorrenti che ha preso alla puntata di lunedì 28 gennaio. Occhialetti tondi, riga dei capelli perfetta e improbabile abbinamento

L'Eredità - Flavio Insinna sconcertato per la gaffe della campionessa : "Più a sud di Tunisi c'è Siracusa" : Per i concorrenti de L'eredità con Flavio Insinna, la vera bestia nera è sempre e solo la geografia. Ma quel che più lascia sconcertati, è che anche i concorrenti più promettenti riesco a rendersi ridicoli in diretta nazionale per domande da scuola elementare. L'ultimo caso è successo alla concorren

L’Eredità - Flavio Insinna accusato di essere logorroico. Il pubblico non lo sopporta : Flavio Insinna nella bufera. Il conduttore de L’Eredità che non è mai andato giù ai telespettatori che non lo hanno mai considerato all’altezza di Fabrizio Frizzi, è finito di nuovo in un mare di critiche del pubblico che si sfoga sui social. Ma cosa è successo questa volta? Flavio Insinna è stato accusato di parlare troppo, di essere proprio logorroico, di sfinire il pubblico con le sue chiacchiere. Secondo quel che dice il pubblico, Flavio ...

L'Eredità - l'ultima clamorosa accusa a Flavio Insinna : "Un disastro al primo gioco" - cosa non torna : Questa volta a L'Eredità, il quiz pre-serale in onda su Rai 1, non finiscono sotto accusa i concorrenti ma direttamente Flavio Insinna. Non si parla né di complotti né di suggerimenti, due temi assai cari al popolo di twittaroli che segue il programma campione di share. Nel mirino, infatti, ci finis

L'Eredità - "Flavio Insinna imbarazzato" : gli autori esagerano - l'ultima terrificante accusa al programma : Questa volta anche Flavio Insinna sembra tentennare. Siamo a L'Eredità, quiz pre-serale di Rai 1, il regno delle gaffe e degli sfondoni. Ma è anche il regno dei sospetti, quelli del pubblico secondo il quale gli autori, in qualche modo, vogliono sempre preferire un concorrente. E in questo caso, ai