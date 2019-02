Leone | oroscopo Paolo Fox marzo 2019 | cosa dicono le stelle di questo mese? - Ultime

Oroscopo del 15 febbraio : Cancro geloso - Leone in vena di flirt : In questo venerdì 15 febbraio 2019 troviamo la Luna ed il Nodo Lunare in Cancro nella dodicesima casa. Plutone, Saturno e Venere in Capricorno. Sole in Acquario e Giove in Sagittario. Marte in Toro ed Urano retrogrado nei gradi dell'Ariete. Nettuno e Mercurio nel segno dei Pesci. Di seguito le previsioni per i 12 segni zodiacali....Continua a leggere

L'oroscopo dell'amore single - 3 febbraio : opportunità per Leone - Toro impaziente : L'oroscopo dell'amore single regala buoni riscontri per i sentimenti dei cuori solitari, a patto che quest'ultimi vivano le opportunità amorose con innovazione e determinazione. Analizziamo le previsioni astrologiche e l'andamento amoroso di ciascun segno dello Zodiaco, puntando sulle novità sentimentali in serbo per i cuori solitari nella giornata di domenica 3 febbraio. L'amore single e le previsioni astrologiche dall'Ariete alla ...

Oroscopo di febbraio per il Leone : forse troverà il vero amore : L'Oroscopo del Leone, per quanto riguarda il mese di febbraio 2019, è piuttosto positivo e si colloca nel più ampio contesto di un anno che risulterà particolarmente favorevole al segno. Il Leone e l'amore a febbraio febbraio 2019 potrebbe risultare un periodo fondamentale della vostra vita, in quanto secondo l'Oroscopo potreste fare l'incontro che cambierà il vostro destino. Durante questo fortunatissimo anno infatti, i mesi più favorevoli per ...

Oroscopo del giorno 3 febbraio : ripresa per i Gemelli - sottotono il Leone : Prosegue il mese di febbraio 2019. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano la giornata di domenica 3 febbraio per tutti i segni dello zodiaco. Di seguito, le previsioni con amore, salute e lavoro segno dopo segno. Ariete: in amore giornata che vi invita a riflettere sul rapporto che state vivendo, se una relazione è nata da poco siate cauti. Nel lavoro potrebbero esserci dei momenti di disagio e tensione. Fisico che vi invita a fare ...

Oroscopo settimanale dal 4 al 10/02 : la classifica favorisce Ariete e Leone : L'Oroscopo della settimana dal 4 al 10 febbraio è arrivato con puntualità cronometrica all'appuntamento settimanale con voi lettori, amanti della buona Astrologia. Quest'oggi le previsioni con relativa classifica, voti e pagelle sono applicate ai primi sei segni dello zodiaco. Pronti a scoprire cosa ci regaleranno di nuovo i prossimi sette giorni? Il periodo che andremo subito a sfogliare riguarda la parte iniziale di questo mese, ovviamente ...

Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni oggi - 31 gennaio : Leone vuole molto di più - Vergine in calo : Leggi l'Oroscopo di oggi 31 gennaio di Paolo Fox: scopri i segni zodiacali in ascesa. Oroscopo Paolo Fox 31 gennaio.

Oroscopo 2 febbraio : Leone in ansia - buon periodo per Bilancia - Pesci in conflitto : Inizio mese un pò in conflitto per Cancro, mentre arriveranno ottimi successi per i nati sotto il segno della Vergine. Scopriamo le previsioni degli astri per sabato 2 febbraio. Da Ariete a Vergine Ariete: siete attratti dalle situazioni difficili, ma attenzione a non seguire relazioni troppo ambigue che a lungo andare si riveleranno inutili. Potreste essere circondati da più presone, per cui valutate bene a chi dedicare il vostro tempo. Belle ...

Oroscopo Leone - febbraio : mese vantaggioso per gli affari e i nuovi progetti : Mancano pochi giorni all'inizio del nuovo mese: quali saranno i disegni degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno del Leone durante febbraio 2019? Un quadro astrale vantaggioso accompagnerà il Leone durante questo nuovo mese, sia per quanto riguarda la sfera professionale che i sentimenti. Secondo il presagio degli astri e delle stelle, infatti, delle importanti opportunità potrebbero presentarsi durante febbraio 2019: qualcuno ...

Oroscopo settimanale dall'11 al 17 febbraio : ottime opportunità per il Leone : Nella settimana che va da giorno 11 al 17 febbraio 2019 troviamo Venere, Saturno e Plutone in Capricorno, Mercurio e Nettuno in Pesci, Mercurio e il Sole in Acquario ed il Nodo Lunare in Cancro. Di seguito tutte le previsioni per la settimana ad oggetto dei dodici segni zodiacali. Cancro bisbetico Ariete: il Sole acquariano per l'intera settimana spingerà i nati del segno ad essere suscettibili e scorbutici sia con la famiglia d'origine che col ...

Oroscopo 1° febbraio : Gemelli in forma - Leone riflessivo - Scorpione teso : febbraio sta ormai per arrivare e sarà un mese importante per il Cancro e per la Vergine. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali di venerdì 1° febbraio, su amore, lavoro e salute. Da Ariete a Vergine Ariete: gennaio non è stato un mese tranquillo per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Il primo di febbraio però entrerete in una nuova ottica, in cui tutto vi sembrerà molto più tranquillo. State recuperando la vostra ...

Oroscopo Leone - febbraio : soddisfazioni lavorative per il segno : Il mese di febbraio è alle porte e puntuali arrivano le previsioni astrologiche che riguardano il lavoro, l'amore e la salute di tutti i nati sotto il segno del Leone. Di seguito le previsioni con consigli utili per affrontare al meglio i 28 giorni del secondo mese dell'anno. Il Leone ha iniziato il 2019 alla grande, non è mancata l'energia e la vitalità. Questo grazie anche a diversi pianeti favorevoli quali Venere, Marte e Giove. Con questi ...

Oroscopo del giorno 29 gennaio : più energia per il Leone : Prosegue l'ultima settimana di gennaio 2019. Scopriamo le stelle con le previsioni per tutti e dodici i segni zodiacali per quanto riguarda la giornata di martedì 29 gennaio. Ariete: martedì 29 gennaio sarà un giorno positivo per il segno. In campo lavorativo potrete avere delle buone opportunità, anche economiche. Per quanto riguarda il campo amoroso, con la Luna favorevole potete fare buoni incontri....Continua a leggere