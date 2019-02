Leicester Manchester United 0-1 | risultato in diretta LIVE

Pronostico Leicester vs Manchester United - Premier League 3/2/2019 e formazioni : Analisi Leicester vs Manchester United, Premier League 3/2/2019Dopo aver rischiato il primo ko della gestione Solskjaer il Manchester continua il proprio inseguimento al quarto posto, occupato a bocce ferma da Arsenal e Chelsea (Blues che ospitano l’Huddersfield, i Gunners sono attesi invece nella tana del City) appena due punti sopra.Il Leicester non è insormontabile come ostacolo e fatica a trovare una propria identità questa stagione, ma ...