Le saltano le nozze perché non è stato trascritto il divorzio di 16 anni prima Fa causa

Ancora sposata a 16 anni dal divorzio : saltano le nuove nozze : Erano già state scelte la data, il 25 aprile, e la location: tutto era pronto per il matrimonio. Ma la coppia ha dovuto rinviare il momento del sì a data da destinarsi per un "piccolo" contrattempo. La donna infatti ha scoperto di essere Ancora sposata con il suo "ex" marito, dopo 16 anni dal divorzio.La futura sposa ha appreso dall'ufficio matrimoni del comune di Roma che lei, originaria di Salerno, risultava Ancora sposata. nuove nozze saltate ...