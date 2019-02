Le nuove proteste contro Maduro in Venezuela

In Serbia ancora nuove proteste contro Vui : A Belgrado sabato 26 gennaio diverse migliaia di persone hanno partecipato a una nuova manifestazione in centro città, dirigendosi verso l'edificio della tv nazionale, RTS, dove è stato chiesto al ...

Venezuela : Guaidò sollecita nuove proteste contro Maduro : Il leader dell'opposizione in Venezuela, Juan Guaidó, ha evocato nuove manifestazioni di piazza ed è entrato in contatto con Cina e Russia mentre intensificava la sua campagna per costringere alle dimissioni il presidente Nicolàs Maduro, da lui considerato un dittatore. Nella sua prima apparizione pubblica da quando si è dichiarato presidente ad interim del Venezuela mercoledì, il politico 35enne ha esortato i cittadini a scendere in piazza e ...

Le nuove proteste in Venezuela : Sono le più grandi degli ultimi mesi contro Maduro e il suo governo, e hanno portato alla autoproclamazione di un nuovo presidente

Per la rete Iliad Italia - in arrivo tre nuove antenne proprietarie : ancora proteste per le installazioni? : La rete Iliad Italia proprietaria doveva essere l'obiettivo cardine dell'operatore mobile nel 2019 e probabilmente lo sarà. Un paio di giorni fa abbiamo riportato un'intervista a Benedetto Levi in cui il giovanissimo AD ha parlato appunto dell'intenzione di ampliare e non poco le proprie infrastrutture, nonostante le prime difficoltà pure incontrate nelle operazioni. Per questo motivo, l'anno si apre in bellezza con le richieste di ...

Francia - nuove proteste dei gilet gialli : diversi feriti a Parigi - Oltre 100 persone arrestate : diversi feriti a Parigi - Diverse persone sono rimaste ferite davanti al Museo D'Orsay a Parigi, dove si è fermato uno dei cortei. Lo riferiscono media d'oltralpe. Secondo i manifestanti, i feriti, ...

Francia - nuove proteste dei gilet gialli : la polizia usa i lacrimogeni : Scontri tra manifestanti e polizia anche a pochi metri dall'Assemblea nazionale. Le forze dell'ordine hanno infatti usato i lacrimogeni per bloccare il corteo che tentava di passare sul "Leopold Sedar ...

Gilet gialli - nuove proteste e 2 morti. Proteste delle Marianne a seno nudo : Altre due vittime oggi per le manifestazioni dei Gilet gialli in Francia, salgono così a otto i morti dall'inizio delle Proteste. E nuovi scontri a Parigi. Una donna è rimasta...