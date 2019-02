LAVORI PUBBLICI AL VIA IL RESTAURO DEL MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA DEDICATO A

LAVORI PUBBLICI con assegnazione diretta in cambio di regali - arrestato vicesindaco di Erice : Per gli inquirenti, Salvatore Angelo Catalano, assessore e vicesindaco del Comune di Erice , "si serviva del suo ruolo con spregiudicatezza e disprezzo verso l’amministrazione d’appartenenza, derivante dal fatto che, essendo ormai abituato al potere, ha realizzato interessi personali e privati, ritenendosi al di sopra della legge.Continua a leggere

Firenze. Riqualificazione giardini pubblici : al via i LAVORI : Al via la Riqualificazione dei giardini della scuola Villani e di quelli nella zona di piazza Francia nel Quartiere 3.

Manovra - Morra - M5S - : "Preoccupa innalzamento soglia per affidamento diretto dei LAVORI pubblici" : "Questo innalzamento rivela una sottovalutazione del rischio di come queste nuove regole possano favorire le organizzazioni mafiose, da sempre attente al mondo delle opere pubbliche. Che sia una ...

Oliverio indagato - “fondi ad azienda in cambio di stop a LAVORI per danneggiare sindaco : è lotta politica con soldi pubblici” : Una “lotta politica deteriore” giocata con i soldi pubblici, erogati anche senza giustificazione, e le ‘pressioni’ per rallentare lavori affidati alla stessa impresa a Cosenza, all’epoca amministrata da avversari politici, che a loro volta si erano interessati per fermare tutto evitando che a inaugurare le opere non fossero loro. Tanto che i funzionari pubblici, ‘venduti’ agli interessi degli ...