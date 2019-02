La strage delle botteghe | perse 165mila in dieci anni

strage di Bologna - Cavallini in aula annuncia querela per i familiari delle vittime. Merola : “Offende la città” : È imputato per la Strage di Bologna ma ha annunciato l’intenzione di voler querelare le vittime della bomba alla stazione. Gilberto Cavallini ha scelto di comparire in questo modo per la prima volta al processo in corso davanti alla corte d’Assise del capoluogo emiliano. Barba brizzolata e occhiali, maglione beige su camicia scura, l’ex terrorista dei Nar è arrivato in aula accompagnato dai suoi avvocati Gabriele Bordoni e ...