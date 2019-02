La sorella di Icardi attacca Wanda | ' Vuole solo i soldi | della famiglia non gliene un

C’e Posta Per Te : Mauro Icardi e Wanda Nara ospiti. Ma sua sorella si scaglia contro Wanda nei social. Leggi le sue parole : Icardi ieri sera è stato ospite di Maria De Filippi a C’è Posta Per Te insieme a sua moglie Wanda Nara e questo ha fatto davvero arrabbiare Ivana, la sorella del calciatore, che su... L'articolo C’e Posta Per Te: Mauro Icardi e Wanda Nara ospiti. Ma sua sorella si scaglia contro Wanda nei social. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Bufera in casa Icardi-Nara : Wanda pubblica una FOTO con Maxi Lopez - il commento al veleno della sorella di Mauro : La FOTO postata da Wanda Nara con Maxi Lopez scatena l’ira della cognata: è ancora guerra in casa Icardi La famiglia Icardi-Nara crea sempre scompiglio e, in un modo o nell’altro, fa parlare di sè, mettendosi sempre al centro dell’attenzione. L’attaccante dell’Inter, la moglie e l’intera famiglia, sono volati in Argentina per trascorrere il Capodanno e godersi qualche giorno di vacanza prima del ritorno ...

La sorella di Icardi contro Wanda Nara - Ivana sul non-rapporto con il fratello : “ogni volta che vado in tv non le sta bene” : La sorella di Icardi racconta i dissapori tra lei e la moglie del calciatore: Ivana fa il punto sulla relazione con Wanda Nara a ‘Domenica Live’ Nessun rapporto con Wanda Nara, né con Mauro Icardi. È su questo tema che la sorella del calciatore dell’Inter è tornata a parlare a ‘Domenica Live’, dopo averne discusso in una precedente ospitata da Barbara d’Urso. Dalla sua partecipazione al Grande Hermano ...