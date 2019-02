La rinascita di Gervinho In Cina sembrava al tramonto | Parma la rinascita

termometropolitico

: Oggi mi aspetto la rinascita della Roma e addio 4 posto. Con kessie e calhanoglu ala dove vogliamo andare?? Bastava… - rickyjames87 : Oggi mi aspetto la rinascita della Roma e addio 4 posto. Con kessie e calhanoglu ala dove vogliamo andare?? Bastava… -

(Di domenica 3 febbraio 2019) Ladi. InallaLa doppietta messa a segno contro la Juventus ha certificato forse ufficialmente ladi Gervais Lombe Yao Kouassi, per tutti noi semplicemente. L’ivoriano sembra aver trovato la sua El Dorado a, qualcosa che in pochi si sarebbero immaginati quando, la scorsa estate, era stato annunciato il suo ritorno in Italia.Si pensava infatti più ad un acquisto “di nome” che di sostanza, di un ragazzo che in carriera qualche titolo importante lo ha vinto, giocando anche per squadre prestigiose. E invece no.Con il passare delle settimane,si è mostrato un giocatore ancora più che valido, capace di attirare le attenzioni su di sé grazie alla sua tecnica, alla sua esperienza, ma soprattutto grazie alla sua velocità. A quasi 32 anni, l’ex romanista dovesse ...