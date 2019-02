“La prima volta” – Le storie della diciottesima puntata di domenica 3 febbraio 2019

Le Previsioni Meteo della Marmotta Phil nel giorno della Candelora : “La primavera arriverà presto” : Buone nuove dal giorno della Candelora: la primavera arriverà presto. A prevederlo è Phil, la Marmotta più famosa d’America che, rispettando una tradizione centenaria, emette nel ‘Groundhog Day’ il suo verdetto climatico. La cerimonia del giorno della Marmotta si è svolta come di consueto a Punxsutawney, in Pennsylvania. “Fedeli sostenitori, non c’è la mia ombra e quindi sarà una bella primavera” dice un ...

Fabrizio Corona - le dichiarazioni hot su Silvia Provvedi : “La prima volta a letto commettemmo un reato” : L’inizio dell’amore tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi raccontato dall’ex re dei paparazzi: le dichiarazioni hot del 44enne catanese Dal libro di Fabrizio Corona ‘Non mi avete fatto niente‘ viene reso noto un altro stralcio riguardante questa volta la relazione tra l’ex re dei paparazzi e Silvia Provvedi. “Il magistrato mi diede la possibilità di ricevere persone in comunità. – ha raccontato il ...

Belen e Stefano di nuovo insieme? Fabrizio Corona : “La famiglia prima di tutto” : Belen Rodriguez e Stefano De Martino, fan in delirio: la reazione di Fabrizio Corona Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme? I fan della coppia sperano in un loro ritorno, soprattutto dopo l’ultimo messaggio della showgirl. Scendendo nel dettaglio, a Radio 105 l’argentina si è messa in contatto telefonico con il ballerino e […] L'articolo Belen e Stefano di nuovo insieme? Fabrizio Corona: “La famiglia ...

“La prima volta” – Le storie della diciassettesima puntata di domenica 27 gennaio 2019. : Cristina Parodi quest’anno televisivo è in onda alla domenica pomeriggio, al termine di domenica In, con un nuovo programma, La prima volta, andando ad occupare la fascia oraria che va dalle 17:35 alle 18:45 che lo scorso anno era rimasta scoperta e occupata da film. Il programma, però, ad ora non è propriamente un successo: […] L'articolo “La prima volta” – Le storie della diciassettesima puntata di domenica 27 gennaio 2019. sembra ...

“La prima volta” – Le storie della sedicesima puntata di domenica 20 gennaio 2019. : Cristina Parodi quest’anno televisivo è in onda alla domenica pomeriggio, al termine di domenica In, con un nuovo programma, La prima volta, andando ad occupare la fascia oraria che va dalle 17:35 alle 18:45 che lo scorso anno era rimasta scoperta e occupata da film. Il programma, però, ad ora non è propriamente un successo: […] L'articolo “La prima volta” – Le storie della sedicesima puntata di domenica 20 gennaio 2019. sembra ...

“La prima volta” – Le storie della quindicesima puntata di domenica 13 gennaio 2019. : Cristina Parodi quest’anno televisivo è in onda alla domenica pomeriggio, al termine di domenica In, con un nuovo programma, La prima volta, andando ad occupare la fascia oraria che va dalle 17:35 alle 18:45 che lo scorso anno era rimasta scoperta e occupata da film. Il programma, però, ad ora non è propriamente un successo: […] L'articolo “La prima volta” – Le storie della quindicesima puntata di domenica 13 gennaio 2019. sembra ...

“La prima volta” – Le storie della quattordicesima puntata di domenica 6 gennaio 2019. : Cristina Parodi quest’anno televisivo è in onda alla domenica pomeriggio, al termine di domenica In, con un nuovo programma, La prima volta, andando ad occupare la fascia oraria che va dalle 17:35 alle 18:45 che lo scorso anno era rimasta scoperta e occupata da film. Il programma, però, ad ora non è propriamente un successo: […] L'articolo “La prima volta” – Le storie della quattordicesima puntata di domenica 6 gennaio 2019. sembra ...

“La prima volta” – Le storie della tredicesima puntata di domenica 30 dicembre 2018. : Cristina Parodi quest’anno televisivo è in onda alla domenica pomeriggio, al termine di domenica In, con un nuovo programma, La prima volta, andando ad occupare la fascia oraria che va dalle 17:35 alle 18:45 che lo scorso anno era rimasta scoperta e occupata da film. Il programma, però, ad ora non è propriamente un successo: […] L'articolo “La prima volta” – Le storie della tredicesima puntata di domenica 30 dicembre 2018. sembra ...

“La prima volta” – Le storie della dodicesima puntata di domenica 23 dicembre 2018. : Archiviato l’insuccesso di domenica In della scorsa stagione, Cristina Parodi è tornata in onda alla domenica pomeriggio, proprio al termine del suo ex contenitore domenicale, con un nuovo programma, La prima volta, andando ad occupare la fascia oraria che va dalle 17:35 alle 18:45 che lo scorso anno era rimasta scoperta e occupata da film. […] L'articolo “La prima volta” – Le storie della dodicesima puntata di domenica 23 dicembre ...

“La prima volta” – Le storie della dodicesima puntata di domenica 23 dicembre 2018. : Archiviato l’insuccesso di domenica In della scorsa stagione, Cristina Parodi è tornata in onda alla domenica pomeriggio, proprio al termine del suo ex contenitore domenicale, con un nuovo programma, La prima volta, andando ad occupare la fascia oraria che va dalle 17:35 alle 18:45 che lo scorso anno era rimasta scoperta e occupata da film. […] L'articolo “La prima volta” – Le storie della dodicesima puntata di domenica 23 dicembre ...

“La prima volta” – Le storie della dodicesima puntata di domenica 23 dicembre 2018. : Archiviato l’insuccesso di domenica In della scorsa stagione, Cristina Parodi è tornata in onda alla domenica pomeriggio, proprio al termine del suo ex contenitore domenicale, con un nuovo programma, La prima volta, andando ad occupare la fascia oraria che va dalle 17:35 alle 18:45 che lo scorso anno era rimasta scoperta e occupata da film. […] L'articolo “La prima volta” – Le storie della dodicesima puntata di domenica 23 dicembre ...

LeBron James e quel retroscena su Michael Jordan : “La prima volta che lo incontrai fu come vedere Dio” : LeBron James racconta un particolare retroscena in merito al suo primo incontro con Michael Jordan: la stella dei Lakers paragone MJ a Dio Da quando LeBron James ha messo piede per la prima volta su un parquet NBA ha dovuto fare i conti con un paragone pesante: quello di avere il talento necessario per essere messo a confronto con Michael Jordan. Un confronto non di certo facile per un ragazzino che la prima volta che vide Michael Jordan ...

“La prima volta” – Le storie della undicesima puntata di domenica 9 dicembre 2018. : Archiviato l’insuccesso di domenica In della scorsa stagione, Cristina Parodi è tornata in onda alla domenica pomeriggio, proprio al termine del suo ex contenitore domenicale, con un nuovo programma, La prima volta, andando ad occupare la fascia oraria che va dalle 17:35 alle 18:45 che lo scorso anno era rimasta scoperta e occupata da film. […] L'articolo “La prima volta” – Le storie della undicesima puntata di domenica 9 dicembre ...

Storica Reggina - Tonino Martino con le lacrime agli occhi a CalcioWeb : “La rete a Torino per la prima promozione in A? E’ il gol di una città intera” : E’ entrato nella storia della città di Reggio Calabria, ha trascinato la Reggina alla prima Storica promozione in Serie A siglando il gol del successo sul campo del Torino, stiamo parlando di Tonino Martino, cuore amaranto e che segue sempre con grande interesse le vicende del club calabrese. Indimenticabili quegli anni, indimenticabile quel gol che ha fatto esplodere una città intera che in massa ha seguito la squadra a tantissimi ...