La nostra storia - Quattroruote | 63 curiosità per 63 anni FOTO GALLERY

Alla Berlinale “Chi scriverà la nostra storia” di Roberta Grossman : Il 10 febbraio al Kino International di Berlino Al 69/mo Festival di Berlino proiezione speciale di “Chi scriverà la nostra storia”, il docufilm sull’archivio segreto del ghetto di Varsavia – Un documento fondamentale per la storia dell’Olocausto – “Chi scriverà la nostra storia”, il docufilm scritto e diretto della regista Roberta Grossman e prodotto da Nancy Spielberg, distribuito in Italia da Wanted Cinema e Feltrinelli Real ...

Zepeto - la app che potrebbe cambiare la nostra storia social : L'ha sviluppata una azienda dalla Corea del Sud, Snow , riesumando il mondo com'era prima di Facebook: vi ricordate Second Life, il mondo virtuale dove entravamo venti anni fa assumendo sembianze a ...

Zepeto - la app che potrebbe cambiare la nostra storia social : Mentre noi stiamo lì a pontificare su Facebook, i nostri figli impazziscono per Zepeto. Dopo Instagram e Snapchat è la nuova frontiera social degli adolescenti. In questo momento nel mondo è la app più scaricata solo in Italia, ma negli Stati Uniti e in Gran Bretagna è accaduto a fine novembre, in Francia e Germania ha fatto il botto a dicembre: era solo questione di tempo. Del resto non ha una versione italiana: è in inglese, giapponese e ...

Chi scriverà la nostra storia? : Chi scriverà la nostra storia" , il docufilm scritto e diretto della regista Roberta Grossman e prodotto da Nancy Spielberg , arriva nelle sale italiane " distribuito da Wanted Cinema e ...

Archivio del Comune di Bologna - viaggio nella nostra storia : Fuori porta San Donato è custodito lo scrigno della storia amministrativa di Bologna. In via Tartini 1, nell'ex laboratorio di falegnameria del Comune, sono raccolte le infinite storie di una città, ...

Andrea Damante : "Ho pianto per Giulia De Lellis quando è finita la nostra storia" : Confessioni private di Andrea Damante al settimanale 'F', in edicola questa settimana. Il deejay veronese, che è tornato, da qualche mese, single, dopo la rottura con Giulia De Lellis, ha rivelato, per la prima volta, quando ha pianto recentemente:prosegui la letturaAndrea Damante: "Ho pianto per Giulia De Lellis quando è finita la nostra storia" pubblicato su Gossipblog.it 30 dicembre 2018 06:48.

Provincia di Parma La nostra storia tra le strade della città : ... culturali e artistiche del territorio, fondamentali per una cittadinanza consapevole e per essere ambasciatori della cultura, del nostro paese, unico al mondo." Intercarl è un'associazione inscritta ...

"Basta voti al buio e il tetto di 150mila euro per gli appalti senza gara è contro la nostra storia" : "Basta voti al buio e il tetto di 150mila euro per gli appalti senza gara è contro la nostra storia". Lo dice a Repubblica, Elena Fattori, la senatrice del M5S sotto procedimento da parte dei probiviri per il mancato voto di fiducia sul decreto sicurezza. "Possono espellermi - avverte -, ma io non mi dimetto". Sulla manovra spiega: "Ho detto che è l'ultima cosa che voto al buio e lo confermo. C'era il rischio dell'esercizio ...

Inter - comunicato UFFICIALE : "Chi non accetta la nostra storia - non è uno di noi" : p>Inter NAPOLI comunicato UFFICIALE / Era attesa ed è arrivata nel tardo pomeriggio la netta presa di posizione da parte della società dell' Inter che, il giorno seguente i brutti episodi di cronaca ...

Cori razzisti contro Koulibaly - il comunicato stampa dell’Inter : “la nostra storia è fatta di inclusione e rispetto” : Il comunicato stampa dell’Inter dopo gli spiacevoli episodi di ieri durante la sfida contro il Napoli “Inter vuol dire integrazione, accoglienza e futuro. La storia di Milano è fatta di questo, di inclusione e di rispetto. Chi non comprende la nostra storia, questa storia, non è con noi“. L’Inter condanna così, in un comunicato, i Cori razzisti dei tifosi nerazzurri nei confronti di Koulibaly. “In relazione ai ...

Cori contro Koulibaly - l Inter 'Razzisti fuori dalla nostra storia'. Cristiano Ronaldo 'No alla discriminazione : L'Inter è presente in 29 paesi del mondo, dalla Cambogia alla Colombia, dove oltre diecimila bambini sono coinvolti nel progetto Inter Campus, che ha l'obiettivo di restituire loro il diritto al ...

L'Inter prende le distanze dalla Curva : 'Chi non comprende la nostra storia non ci appartiene' : L'Inter è presente in 29 paesi del mondo, dalla Cambogia alla Colombia, dove oltre diecimila bambini sono coinvolti nel progetto Inter Campus , che ha l'obiettivo di restituire loro il diritto al ...

Jane ed Elia divisi a Natale - lui ammette : 'Mia madre era perplessa per la nostra storia' : Nuovo spazio dedicato alle notizie sul Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Ilary Blasi che ha visto la vittoria di Walter Nudo. Le ultime novità si soffermano su Jane Alexander ed Elia Fongaro, protagonisti di questa terza edizione del programma di Canale 5. La coppia, infatti, si è scambiata delle dichiarazioni d'amore via social visto che i due hanno deciso di trascorrere il Santo Natale con i rispettivi nuclei ...

Andrea Damante su De Lellis : euro La nostra storia è stata bellissima - vera e pura euro : stata la coppia più amata dalla tv quella formata da Andrea Damante e Giulia De Lellis. Nati sotto i riflettori del successo grazie al programma di "Uomini & Donne", il DJ e l'influencer sono stati ...