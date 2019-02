La lettera di Renzi per spiegare le sue ragioni sul calo del Pil 

agi

(Di domenica 3 febbraio 2019) "L'economia in ginocchio è colpa di questo governo, io non c'entro. I numeri dicono chiaramente chi è responsabile di questo sfacelo": ha preso carta e penna l'ex premier Matteo Renzi per togliersi qualche sassolino dalla scarpa e replicare a chi, nel governo attuale, ha scaricato sul precedente esecutivo ledel Pil in. "Non chiedo che Di Maio capisca i dati, ma sarebbe utile almeno che li leggesse", scrive l'ex premier in unaal Corriere della Sera. I numeri "parlano chiaro", la propaganda "non può arrivare al punto da negare la realtà". "Dare la colpa a noi degli errori di oggi è ingiusto oltreché falso". E aggiunge:Durante i primi due trimestri di governo Di Maio-Salvini il Pil trimestrale italiano è invece sceso nel quarto trimestre 2018 a 402,9 miliardi, con un tasso medio trimestrale composto di diminuzione dello 0,2% e uncomplessivo dello 0,4%. ...