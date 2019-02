La lettera di Renzi per spiegare le sue ragioni sul calo del Pil : "L'economia in ginocchio è colpa di questo governo, io non c'entro. I numeri dicono chiaramente chi è responsabile di questo sfacelo": ha preso carta e penna l'ex premier Matteo Renzi per togliersi qualche sassolino dalla scarpa e replicare a chi, nel governo attuale, ha scaricato sul precedente esecutivo le ragioni del Pil in calo. "Non chiedo che Di Maio capisca i dati, ma sarebbe utile almeno che li leggesse", scrive l'ex premier in una ...