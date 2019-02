«La Juventus proverà ad acquistare Pogba la prossima estate»

Coppa Italia – Juventus out - Allegri difende i bianconeri : “non possiamo rimproverargli nulla! Vincere sempre? Da matti pensarlo” : Massimiliano Allegri ‘ difende ’ i giocatori della Juventus dopo l’eliminazione di oggi dalla Coppa Italia a causa del 3-0 contro l’Atalanta Le sfide di oggi dei quarti di finale di Coppa Italia hanno regalato sorprese incredibili: dopo il pesantissimo ko della Roma per 7-1 contro la Fiorentina, l’Atalanta ha clamorosamente eliminato la Juventus dalla competizione. Un secco 3-0, grazie alla rete di Castagne e ...

Juventus : Ramsey a gennaio è difficile - ma Paratici proverà a convincere l'Arsenal : Ramsey alla Juventus già a gennaio? La caccia è partita e sono momenti molto caldi per una trattativa di mercato che comunque porterà il giocatore a Torino. Secondo Tuttosport Fabio Paratici vorrebbe anticipare l’approdo alla corte di Allegri del gallese e oggi potrebbe essere un giorno decisivo. In programma c’è infatti un incontro tra il dirigente e l’agente del calciatore, per prima cosa verrà ratificato l’accordo per giugno, su cui c'è ...