La Guardia di Finanza si riorganizza Ecco le novità in Trentino

Guardia di Finanza - in vigore la riforma : via le brigate - più gruppi sul territorio e nuove stazioni del soccorso alpino : La Guardia di Finanza si riorganizza e punta a due obiettivi: una maggiore presenza sul territorio e un innalzamento della qualità delle attività a tutela del bilancio pubblico. La riforma dei reparti è entrata in vigore all’inizio dell’anno e segue la riorganizzazione che, a partire dall’inizio del 2018, ha interessato i reparti speciali in modo da renderli più operativi, snelli e in grado di collaborare al meglio con le diverse Authority di ...

La Guardia di Finanza ha sequestrato 2 tonnellate di cocaina nel porto di Genova : La Guardia di Finanza ha sequestrato a Genova oltre 2 tonnellate di cocaina che si trovavano a bordo di una nave proveniente dalla Colombia e diretta a Barcellona, in Spagna. La Guardia di Finanza ha scritto che la cocaina è stata

Sale al posto della cocaina : così la Guardia di Finanza di Genova ha ingannato i trafficanti : Oltre 2 tonnellate di droga purissima stipate in un mercantile partito dalla Colombia e diretto a Barcellona sono state intercettate nello scalo genovese. Si tratta del sequestro più ingente mai avvenuto in Italia negli ultimi 25 anni. Il valore del carico di coca è di oltre 500 milioni di euro.Continua a leggere

Sea Watch - blitz a bordo della Guardia di Finanza dopo lo sbarco : cosa significa questa mossa : Finito lo sbarco, terminata la festa dei 47 immigrati della Sea Watch - la nave tedesca battente bandiera olandese che ha terminato la sua odissea nel porto di Catania -, a bordo della Ong è salita la Guardia di Finanza. Un blitz a tempo record per interrogare l'equipaggio e per capire se nel recupe

Guardia di finanza - Sequestrata vettura trasformata in autocisterna : Quando uno pensa di averle viste tutte, poi arriva qualcosa di ancor più stupefacente a far saltare ogni convinzione. I finanzieri del nucleo mobile della compagnia di Torre Annunziata (NA) hanno sequestrato, nei pressi dell'area costiera, una vettura trasformata in cisterna, capace di contenere mille litri di gasolio da vendere in totale evasione delle imposte. I militari si sono insospettiti quando hanno visto che l'auto, nonostante la ...

Pro Piacenza - indagato il presidente : Guardia di Finanza nella sede del club : Poco fa è arrivato il comunicato sul format del campionato di Serie B, adesso una brutta notizia per il Pro Piacenza. Maurizio Pannella, presidente del club alle prese con una grave situazione economica e societaria è indagato dalla Procura di Piacenza per truffa, appropriazione indebita e falso in fatturazione. Secondo quanto riporta l’Ansa questa mattina la Guardia di Finanza si è presentata nella sede del club in via De Longe per ...

Milano - Guardia di finanza sequestra 19mila vestiti contraffatti : una denuncia : Diciannovemila capi di abbigliamento e accessori verosimilmente contraffatti e trasformati in vestiti griffati per un valore di tre milioni di euro. È quanto scoperto in un magazzino di Sesto San Giovanni dalla guardia di finanza di Milano durante l’operazione “fake luxury“. Il locale appartiene a una società milanese del settore dell’abbigliamento. Il rappresentante legale della società, un cittadino italiano, è stato ...

Autostrade - nuove perquisizioni della Guardia di Finanza : nuove perquisizioni della Guardia di Finanza di Genova sono in corso nelle sedi di Spea, la società delegata da Autostrade al monitoraggio della rete autostradale. In particolare, le Fiamme gialle ...

Autostrade - nuove perquisizioni della Guardia di Finanza : nuove perquisizioni della Guardia di Finanza di Genova sono in corso nelle sedi di Spea, la società delegata da Autostrade al monitoraggio della rete autostradale. In particolare, le Fiamme gialle ...

644 chili di cocaina a Livorno tra i sacchi del caffé : sequestro della Guardia di Finanza - Sky TG24 - : La droga era divisa in 582 panetti per un valore di almeno 130 milioni di euro. È il più grande sequestro di sostanze stupefacenti negli ultimi dieci anni della Guardia di Finanza della città. Salvini:...

Statali e assenteismo : da mercoledì scorso il via ai controlli della Guardia di Finanza : Vita dura per i dipendenti pubblici assenteisti. Come riportato da Il Messaggero, le Fiamme Gialle sono pronte ad effettuare i controlli volti a "stanare" i furbetti del cartellino. Sotto la lente d'ingrandimento finiranno anche i cosiddetti "Permessi facili". Sta, dunque, per iniziare la "rivoluzione" della P.A. annunciata fin dall'inizio del suo mandato da Giulia Bongiorno, ministro della Funzione Pubblica vicina ala Lega di Matteo ...

GdC Cronaca/ Operazione 'Ossessione' - 25 fermi della Guardia di Finanza per traffico internazionale di droga - Video - : Dalle prime luci dell'alba i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro e del Servizio Centrale I.C.O. della Guardia di Finanza, con la collaborazione di diversi Reparti sul ...

Operazione Guardia di finanza - 25 fermi : ANSA, - CATANZARO, 28 GEN - Operazione antidroga del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catanzaro e dello Scico di Roma della Guardia di finanza. I finanzieri impegnati nelle attività, ...

La Guardia di Finanza indaga su Gucci : «14 - 5 miliardi di ricavi non dichiarati» : ricavi non dichiarati per 14,5 miliardi di euro. È questa l'accusa contestata dalla Guardia di Finanza di Milano al gruppo francese Kering, specializzato in lusso. Fra i marchi che fanno parte di ...