huffingtonpost

: La convenzione Pd lancia la competizione tra i renziani - HuffPostItalia : La convenzione Pd lancia la competizione tra i renziani -

(Di domenica 3 febbraio 2019) Lanazionale del Pd si risolve in un confronto tra le claque dei tre candidati che si sfideranno alle primarie del 3 marzo. Rumorosissima, per quanto numericamente ridotta, quella di Roberto Giachetti; ben organizzata quella di Maurizio Martina, con il grido "unità" studiato per sottolineare alcuni passaggi del suo intervento; orgogliosa e desiderosa di riscatto quella di Nicola Zingaretti. Il clima di questa platea, insieme alle parole sul palco dei protagonisti, anticipa bene quello che succederà nelle prossime quattro settimane, che precedono i gazebo.Zingaretti parla già da segretario in pectore, sa di essere il grande favorito e di dover pensare non solo alla sfida congressuale, ma soprattutto al dopo. Martina e Giachetti, d'altro canto, sembra stiano giocando una partita tutta loro, che vede come convitato di pietra Matteo Renzi. È uno ...