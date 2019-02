Juventus-Parma | ESCLUSIVO Anastasi | Momento negativo ma temporaneo | Rugani e

Juventus - ESCLUSIVO Zoff : "Nessun dramma per il pareggio col Parma - Allegri ha in mano la situazione" : Ecco quanto detto dal Campione del Mondo 1982: Analisi bianconera dopo Juventus-Parma di Dino Zoff "Io non farei nessun dramma, è solo un momento di flessione dopo una serie infinita di vittorie. Non ...

Juventus a riposo dopo il Parma - ma in ansia per Douglas Costa e Bernardeschi : Quella di oggi per la Juventus è una domenica di relax e di riflessione. Infatti, dopo il 3-3 contro il Parma i bianconeri godranno di due giorni di riposo, visto che la ripresa degli allenamenti è fissata per il pomeriggio di martedì. In queste ore però la Juve è in ansia per le condizioni di Douglas Costa e Federico Bernardeschi. Entrambi sono stati costretti ad abbandonare anzitempo il campo a causa di acciacchi fisici. Il brasiliano è uscito ...

Juventus-Parma 3-3 - le pagelle : Pjanic illumina - ma non basta : TORINO - Ecco le pagelle di Juventus e Parma dopo il pareggio per 3-3 tra i bianconeri e i gialloblù all' Allianz Stadium . JUVENTUS PERIN 5.5 Incolpevole sui primi due gol, sul terzo la deviazione ...

Juventus-Parma - i numeri del pareggio : Perin perforato - super Pjanic - Spinazzola pasticcia : Juventus-Parma in pareggio 3-3 e piovono critiche sui bianconeri, che dopo l’eliminazione in Coppa Italia subiscono un altro stop. Le statistiche della sfida raccontano le serate poco fortunate di Perin e Spinazzola, mentre Pjanic è sempre nel vivo del gioco. I numeri del match evidenziano anche lo strapotere dei bianconeri che tirano 18 volte verso Sepe, contro le undici conclusioni dei ducali, a impressionare è il numero dei passaggi riusciti ...

Juventus Parma 3-3 - giornata 22 Serie A TIM [VIDEO HIGHLIGHTS] : Dopo le paure dell'Olimpico con la Lazio e la sconfitta con l'Atalanta in coppa, la Juve si è fatta imporre il 3-3 casalingo dal Parma L'articolo Juventus Parma 3-3, giornata 22 Serie A TIM [VIDEO HIGHLIGHTS] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus-PARMA 3-3 - FINALE - " IL TABELLINO e LA CRONACA LIVE DI ANDREA BELLETTI : Allegri A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, De […] L'articolo JUVENTUS-PARMA 3-3 , FINALE, " IL TABELLINO e LA CRONACA LIVE DI ANDREA BELLETTI sembra essere il primo su Stadio Ennio Tardini Parma....

VIDEO Juventus-Parma 3-3 - Highlights e sintesi della partita. Bianconeri rimontati da Gervinho - Ronaldo non basta : La Juventus sta affrontando un momento di crisi: dopo essere stata eliminata dall’Atalanta in Coppa Italia con un sonoro 3-0, i Bianconeri hanno pareggiato col Parma per 3-3 nell’anticipo della 22^ giornata di Serie A. I ragazzi di Massimiliano Allegri volevano tornare al successo anche per rispondere al Napoli che nel pomeriggio aveva sconfitto la Sampdoria e sembravano avere in tasca la vittoria prima dell’ultimo quarto ...

PRONOSTICI SERIE A / Quote e scommesse : Juventus - tutto facile stasera contro il Parma? - 22giornata - : PRONOSTICI SERIE A: le Quote e le scommesse fissate per le partite programmate nella 22giornata del primo campionato, il 2 e 3 febbraio 2019.

Juventus-Parma - Allegri : “Stasera accontentati quanti volevano il bel gioco” : Juventus-Parma 3-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato del pareggio contro il Parma: “Quale aspetto sottolineare oggi? Abbiamo accontentato tutti quelli che volevano vedere il bel gioco, che però alla fine non paga. Abbiamo giocato una palla con superficialità. Abbiamo fatto una bella […] L'articolo Juventus-Parma, Allegri: “Stasera ...

Juventus-Parma - D’Aversa : “Noi bravissimi e premiati dagli episodi” : Juventus-Parma 3-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Radio Rai, Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato del pareggio per 3-3, ottenuto in pieno recupero contro la Juventus: “Siamo partiti bene, poi abbiamo subito la forza di questa Juventus. Sotto di due gol contro questa squadra non era facile riprendere la partita, […] L'articolo Juventus-Parma, D’Aversa: “Noi bravissimi e premiati ...

Juventus-Parma - Allegri deluso : “meritavamo la vittoria - ma abbiamo giocato in area una palla da buttare in tribuna” : L’allenatore della Juventus ha commentato il pareggio ottenuto contro il Parma nel match di Serie A La Juventus chiude una settimana nerissima, pareggiando con il Parma in Serie A dopo essere stata eliminata dalla Coppa Italia dall’Atalanta di Gasperini. Fabio Ferrari/LaPresse Un boccone amaro da digerire per Allegri, alquanto dispiaciuto ai microfoni di Sky Sport: “abbiamo accontentato chi voleva vedere il bel gioco. ...

Juventus-Parma 3-3 : Ronaldo fa il bis - ma in extremis arriva Gervinho : Cristiano Ronaldo apre le danze nel primo tempo. Nella ripresa il raddoppio di Rugani, ma Barillà accorcia subito. Il solito CR7 rimette le cose a posto ma una doppietta di Gervinho rovina i piani di Allegri. Juventus vs Parma finisce 3-3. Bianconeri adesso a +9 sul Napoli in classifica

Juventus-Parma - D’Aversa non sta nella pelle : “non era facile riprenderla - Gervinho mi stupisce sempre di più” : L’allenatore del Parma ha parlato del pari ottenuto in casa della Juventus, esprimendo la propria soddisfazione Un pareggio tanto insperato quanto esaltante, raggiunto in rimonta per giunta in casa della Juventus. Il Parma si gode questa fantastica serata, portando a casa un punto che vale oro colato. Fabio Ferrari/LaPresse Felice e soddisfatto del risultato anche D’Aversa, intervenuto nel post gara ai microfoni di Radio Rai: ...

Calcio - Serie A 2019 : Juventus-Parma 3-3 - Gervinho risponde con una doppietta a Cristiano Ronaldo : E’ terminato sul punteggio di 3-3 l’anticipo serale della ventiduesima giornata di Serie A tra la Juventus e il Parma. Un risultato inaspettato frutto dell’incredibile rimonta firmata dai ducali. La Vecchia Signora, infatti, era passata in vantaggio grazie ad una marcatura di Cristiano Ronaldo al 36′ raddoppiando al 62′ con Daniele Rugani. La formazione ospite ha accorciato le distanze con Antonino Barillà al ...