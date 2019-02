Juventus Parma 3-3 | giornata 22 Serie A TIM VIDEO HIGHLIGHTS

Juventus-PARMA 3-3 - FINALE - " IL TABELLINO e LA CRONACA LIVE DI ANDREA BELLETTI : Allegri A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, De […] L'articolo JUVENTUS-PARMA 3-3 , FINALE, " IL TABELLINO e LA CRONACA LIVE DI ANDREA BELLETTI sembra essere il primo su Stadio Ennio Tardini Parma....

VIDEO Juventus-Parma 3-3 - Highlights e sintesi della partita. Bianconeri rimontati da Gervinho - Ronaldo non basta : La Juventus sta affrontando un momento di crisi: dopo essere stata eliminata dall’Atalanta in Coppa Italia con un sonoro 3-0, i Bianconeri hanno pareggiato col Parma per 3-3 nell’anticipo della 22^ giornata di Serie A. I ragazzi di Massimiliano Allegri volevano tornare al successo anche per rispondere al Napoli che nel pomeriggio aveva sconfitto la Sampdoria e sembravano avere in tasca la vittoria prima dell’ultimo quarto ...

Juventus-Parma - Allegri : “Stasera accontentati quanti volevano il bel gioco” : Juventus-Parma 3-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato del pareggio contro il Parma: “Quale aspetto sottolineare oggi? Abbiamo accontentato tutti quelli che volevano vedere il bel gioco, che però alla fine non paga. Abbiamo giocato una palla con superficialità. Abbiamo fatto una bella […] L'articolo Juventus-Parma, Allegri: “Stasera ...

Juventus-Parma - D’Aversa : “Noi bravissimi e premiati dagli episodi” : Juventus-Parma 3-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Radio Rai, Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato del pareggio per 3-3, ottenuto in pieno recupero contro la Juventus: “Siamo partiti bene, poi abbiamo subito la forza di questa Juventus. Sotto di due gol contro questa squadra non era facile riprendere la partita, […] L'articolo Juventus-Parma, D’Aversa: “Noi bravissimi e premiati ...

Juventus-Parma - Allegri deluso : “meritavamo la vittoria - ma abbiamo giocato in area una palla da buttare in tribuna” : L’allenatore della Juventus ha commentato il pareggio ottenuto contro il Parma nel match di Serie A La Juventus chiude una settimana nerissima, pareggiando con il Parma in Serie A dopo essere stata eliminata dalla Coppa Italia dall’Atalanta di Gasperini. Fabio Ferrari/LaPresse Un boccone amaro da digerire per Allegri, alquanto dispiaciuto ai microfoni di Sky Sport: “abbiamo accontentato chi voleva vedere il bel gioco. ...

Juventus-Parma 3-3 : Ronaldo fa il bis - ma in extremis arriva Gervinho : Cristiano Ronaldo apre le danze nel primo tempo. Nella ripresa il raddoppio di Rugani, ma Barillà accorcia subito. Il solito CR7 rimette le cose a posto ma una doppietta di Gervinho rovina i piani di Allegri. Juventus vs Parma finisce 3-3. Bianconeri adesso a +9 sul Napoli in classifica

Juventus-Parma - D’Aversa non sta nella pelle : “non era facile riprenderla - Gervinho mi stupisce sempre di più” : L’allenatore del Parma ha parlato del pari ottenuto in casa della Juventus, esprimendo la propria soddisfazione Un pareggio tanto insperato quanto esaltante, raggiunto in rimonta per giunta in casa della Juventus. Il Parma si gode questa fantastica serata, portando a casa un punto che vale oro colato. Fabio Ferrari/LaPresse Felice e soddisfatto del risultato anche D’Aversa, intervenuto nel post gara ai microfoni di Radio Rai: ...

Calcio - Serie A 2019 : Juventus-Parma 3-3 - Gervinho risponde con una doppietta a Cristiano Ronaldo : E’ terminato sul punteggio di 3-3 l’anticipo serale della ventiduesima giornata di Serie A tra la Juventus e il Parma. Un risultato inaspettato frutto dell’incredibile rimonta firmata dai ducali. La Vecchia Signora, infatti, era passata in vantaggio grazie ad una marcatura di Cristiano Ronaldo al 36′ raddoppiando al 62′ con Daniele Rugani. La formazione ospite ha accorciato le distanze con Antonino Barillà al ...

Juventus-Parma 3-3 e Reggina-Juventus 2-2 - l’incredibile analogia dei GOL di Barillà : due incornate IDENTICHE a distanza di 10 anni [VIDEO] : Antonino Barillà, 30 anni di Reggio Calabria, centrocampista del Parma, è tra i migliori protagonisti dell’ottima stagione degli emiliani in serie A dopo aver dato un grande contributo alla promozione un anno fa. Per Barillà stasera allo Stadium è arrivato il 2° gol stagionale dopo quello siglato all’Udinese nella prima gara di campionato. E’ il terzo gol della sua carriera in serie A: il primo era arrivato il 26 Aprile ...

Il Parma sorprende la Juventus : i ducali impongono il 3-3 ai bianconeri : La Juventus di Massimiliano Allegri è ancora "malata". Dopo la brutta sconfitta rimediata in Coppa Italia contro l'Atalanta di Gasperini e dopo la brutta prestazione offerta contro la Lazio domenica scorsa, i bianconeri hanno fatto 3-3 in casa contro l'ottimo Parma di Roberto D'Aversa. La doppietta di Cristiano Ronaldo, al diciassettesimo centro in campionato, e il gol di Rugani avevano spianato la strada ai bianconeri. I gol di Barillà, ma ...

Nella botte piccola… Gervinho buono - il Parma manda in crisi la Juventus : senza BBC c’è poco da stare ‘Allegri’ : Nonostante il doppio vantaggio, la Juventus si fa riagguantare da una doppietta di Gervinho che regala un punto inatteso agli emiliani Se il 3-0 in Coppa Italia rappresentava un primo campanello d’allarme, il pareggio interno contro il Parma ne è la conferma: la Juventus è in crisi. L’assenza di Chiellini e Bonucci pesa tantissimo in casa bianconera, Caceres e Rugani dimostrano di non essere all’altezza della coppia ...

Juventus-Parma 3-2 La Diretta Tris di Ronaldo. ma Gervinho di tacco riapre la sfida : Juventus e Parma sono le compagini protagoniste della partita del sabato sera di questa 22a giornata di campionato; i bianconeri, dopo la sofferta vittoria di Roma nello scorso turno di campionato ai ...

Pagelle JUVENTUS PARMA – All'Allianz Stadium è andato in scena un match ricco di emozioni. Alla fine il finale è una beffa per la Juventus allenata dal tecnico, Massimiliano Allegri, anche se l'andamento della partita è stato tutt'altro che scontato. A sbloccare la gara sono stati i padroni di casa con Cristiano Ronaldo.