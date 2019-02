Juventus in crisi | Pistocchi lancia bordate | “è Allegri il problema”

Juventus - tutti i numeri della crisi difensiva di Allegri : Senza Chiellini e Bonucci la squadra commette troppi errori: perché è stato ceduto Benatia? La sfida con l'Atletico Madrid preoccupa

Nella botte piccola… Gervinho buono - il Parma manda in crisi la Juventus : senza BBC c’è poco da stare ‘Allegri’ : Nonostante il doppio vantaggio, la Juventus si fa riagguantare da una doppietta di Gervinho che regala un punto inatteso agli emiliani Se il 3-0 in Coppa Italia rappresentava un primo campanello d’allarme, il pareggio interno contro il Parma ne è la conferma: la Juventus è in crisi. L’assenza di Chiellini e Bonucci pesa tantissimo in casa bianconera, Caceres e Rugani dimostrano di non essere all’altezza della coppia ...

Juventus in crisi : con il Parma finisce 3-3 : Il Parma firma l’impresa e il Napoli ringrazia. Gli uomini di Ancelotti si portano di nuovo a -9 dalla capolista

Juventus - Tacchinardi preoccupato : “la difesa è in crisi e fisicamente la squadra è al 30%” : Juventus, Alessio Tacchinardi ha parlato del crollo bianconero ieri in casa dell’Atalanta: l’ex calciatore si è detto preoccupato “La Juventus di ieri sera è stata irriconoscibile, fisicamente è al 30% e la difesa preoccupa, visti gli infortuni di Bonucci e soprattutto Chiellini, pensando alla sfida contro l’Atletico Madrid in Champions League del 20 febbraio“. Lo dice l’ex centrocampista della Juventus, ...

Juventus - Allegri torna sui fatti di San Siro e sulla “crisi bianconera” : Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato oggi in conferenza stampa della tanto discussa ipotesi di fermare il campionato dopo la morte di Daniele Belardinelli “Fermare le partite è solo un impatto momentaneo, bisogna essere preventivi: negli stadi c’è la tecnologia per prendere chi fa casino“. E’ il pensiero del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, riguardo all’opportunità di fermare le partite in ...

Chievo-Inter 1-1 : Pellissier pareggia al 91’. Crisi Milan - i viola espugnano San Siro (0-1) Juventus-Roma in diretta : 1-0 : Partita sotto tono. Il croato colpisce al 39’, Joao Mario sfiora il raddoppio. Poi Handanovic sventa una prodezza dell’aostano, che graffia allo scadere