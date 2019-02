Juventus | il lato positivo | Ronaldo c' è E che intesa con Mandzukic

Juventus -Sampdoria - gol annullato a Saponara per fuorigioco : chiamata corretta - ecco perchè [VIDEO] : Grandi polemiche per il gol annullato a Saponara nel finale di Juventus-Sampdoria : chiamata giusta dell’arbitro Valeri, arrivata con l’ausilio del Var Juvenuts-Sampdoria si conclude fra grandi polemiche. Il motivo? Il gol segnato al 92′ da Riccardo Saponara che aveva fissato sul 2-2 il punteggio della partita, prima di essere annullato dall’arbitro dopo la consultazione al Var. chiamata molto contestata dai tifosi ...

Calciomercato - oggi incontro Juventus -Bologna : si è parlato di Kean e Sturaro (RUMORS) : Tra poco meno di un mese inizierà il mercato invernale, e molte società stanno già avviando contatti e trattative per rinforzare le proprie rose. Quest' oggi - stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio - a Milano ci sarebbe stato un vertice tra il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, e il suo omologo del Bologna, Riccardo Bigon. I rossoblu stanno vivendo un momento un po' delicato, e per questo motivo sono alla ricerca di ...

Fiorentina-Juventus a due facce : da un lato gli insulti a Scirea - dall’altro i fiori per Astori [VIDEO] : La partita tra Fiorentina e Juventus è molto sentita da decenni. Gli sfottò tra le due tifoserie ci sono sempre stati, il problema è quando questi sfociano in gesti, episodi e parole che non dovrebbero far parte di quella che comunque, per chi osserva la partita dagli spalti, dovrebbe rappresentare una festa e poco più. I tifosi bianconeri sono stati accolti da delle scritte inneggianti all’Heysel, apposte su un muro della zona ...