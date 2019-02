Juventus | Allegri richiama i suoi ' Superficialità pagata con due punti importanti'

Juventus in crisi - Pistocchi lancia bordate : “è Allegri il problema” : La Juventus è in piena crisi. La 22^ giornata del campionato di Serie A ha portato nuove importanti indicazioni, per i bianconeri non è sicuramente un buon momento. La squadra di Allegri si è fermata di nuovo dopo la debacle contro l’Atalanta, in casa contro il Parma è arrivato solo un pareggio che ha fatto emergere tutti i limiti di una squadra che sembrava imbattibile. In particolar modo a fare discutere sono state le dichiarazioni ...

Juventus - Allegri non si spaventa : "Registriamo quello che non va - ma..." : Dopo la bruciante sconfitta di Bergamo, e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia, il pareggio casalingo della Juventus contro il Parma non può passare inosservato. Allargando lo sguardo e ...

Juventus - tutti i numeri della crisi difensiva di Allegri : Senza Chiellini e Bonucci la squadra commette troppi errori: perché è stato ceduto Benatia? La sfida con l'Atletico Madrid preoccupa

Juventus-Parma - Allegri : “Stasera accontentati quanti volevano il bel gioco” : Juventus-Parma 3-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato del pareggio contro il Parma: “Quale aspetto sottolineare oggi? Abbiamo accontentato tutti quelli che volevano vedere il bel gioco, che però alla fine non paga. Abbiamo giocato una palla con superficialità. Abbiamo fatto una bella […] L'articolo Juventus-Parma, Allegri: “Stasera ...

Juventus-Parma - Allegri deluso : “meritavamo la vittoria - ma abbiamo giocato in area una palla da buttare in tribuna” : L’allenatore della Juventus ha commentato il pareggio ottenuto contro il Parma nel match di Serie A La Juventus chiude una settimana nerissima, pareggiando con il Parma in Serie A dopo essere stata eliminata dalla Coppa Italia dall’Atalanta di Gasperini. Fabio Ferrari/LaPresse Un boccone amaro da digerire per Allegri, alquanto dispiaciuto ai microfoni di Sky Sport: “abbiamo accontentato chi voleva vedere il bel gioco. ...

Nella botte piccola… Gervinho buono - il Parma manda in crisi la Juventus : senza BBC c’è poco da stare ‘Allegri’ : Nonostante il doppio vantaggio, la Juventus si fa riagguantare da una doppietta di Gervinho che regala un punto inatteso agli emiliani Se il 3-0 in Coppa Italia rappresentava un primo campanello d’allarme, il pareggio interno contro il Parma ne è la conferma: la Juventus è in crisi. L’assenza di Chiellini e Bonucci pesa tantissimo in casa bianconera, Caceres e Rugani dimostrano di non essere all’altezza della coppia ...

Juventus-Parma - le formazioni ufficiali : clamorose sorprese nelle scelte di Allegri : Le formazioni ufficiali di Juventus-Parma, gara valida per la 22ª giornata di Serie A. Tra i bianconeri novità Spinazzola, preferito ad Alex Sandro sulla sinistra. In campo anche Matuidi, che vince il ballottaggio con Bentancur, insieme a Pjanic e Khedira. Nel tridente d’attacco l’escluso eccellente è Dybala: ai lati del rientrante Mandzukic ci sono Ronaldo e Douglas Costa. Juventus-Parma: LE formazioni ufficiali Juventus: ...

DIRETTA Juventus PARMA / Streaming video Dazn : D'Aversa tenta l'impresa a casa Allegri - Serie A - : DIRETTA JUVENTUS PARMA, Streaming video Dazn: la capolista ha 11 punti di vantaggio sul Napoli e punta a confermare questo ampio margine.

Juventus - Allegri sfida il Parma senza Matuidi - Szczesny e Alex Sandro : La Juventus anti-Parma è quasi pronta. Allegri ha deciso di utilizzare il turnover per sfidare i ducali. Le fatiche di Coppa Italia questa sera potrebbero farsi sentire allo Stadium. Il tecnico vuole evitare il rischio e così alcuni big, tra cui Szczesny , Alex Sandro, Matuidi e Dybala potrebbe rifiatare. Pronta anche la rivoluzione in difesa. Juventus, contro il Parma tocca a Perin Nella conferenza stampa pre-partita, Allegri non si nasconde e ...

Giudice sportivo : Juventus - un turno di stop per Allegri : TORINO - Quattro giornate di squalifica per il laziale Stefan Radu , due per il romanista Edin Dzeko . Questi i duri verdetti del Giudice sportivo, Alessandro Zampone , dopo le partite dei quarti di ...

Juventus - Allegri : "CR7 e Mandzukic dal 1'. Chiellini out 10/15 giorni" : 'Chiellini non ha nulla di grave, ma ci vorranno 10/15 giorni per tornare a posto': così Massimiliano Allegri in conferenza stampa sulle condizioni fisiche del difensore azzurro, uscito nel primo ...

Juventus - Allegri : 'Caceres - Mandzukic e Pjanic titolari. Chiellini fuori 10-15 giorni' : TORINO - Archiviare la sconfitta incassata dall' Atalanta costata l'eliminazione ai quarti di Coppa Italia e riprendere la marcia in campionato con il doppio ottavo di Champions League contro l' ...

Juventus-Parma - Allegri LIVE : 'Chiellini - nulla di grave. Giocano Mandzukic e Caceres' : LIVE 15:58 1 feb Qual è il suo pensiero su alcune critiche dei tifosi? Io dico che negli ultimi quattro anni abbiamo disputato due finali di Champions League, oltre a un ottavo e ad un quarto di ...