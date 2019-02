Juve | sondaggi concreti per Zaniolo

Calciomercato Juve ntus : Ramsey venerdì firmerà - sondaggio per Emerson Palmieri (RUMORS) : La Juventus batte il primo colpo di Calciomercato : Ramsey sarà bianconero. Il gallese, secondo la prima pagina di Tuttosport oggi in edicola, venerdì firmerà il contratto che lo legherà a campioni d’Italia ma Paratici proverà a strapparlo all’Arsenal già a gennaio. L’arrivo del gallese è solo uno degli affari del club piemontese, visto che sono diverse le trattative di Calciomercato della Juventus . Juventus : Ramsey è il primo colpo di ...

Parma - sondaggio per Pjaca e altri tre Juve ntini - : Nell'incontro di martedì tra il ds della Juventus Fabio Paratici e il suo corrispettivo al Parma Daniele Faggiano i crociati hanno chiesto informazioni su Marko Pjaca . Il croato, attualmente in ...

Supercoppa Juve -Milan - è giallo sul sondaggio di Radio 1 : Si avvicina la partita di Supercoppa tra Milan e Juventus, un match che promette spettacolo. Nel frattempo è giallo sul sondaggio fatto sui social di Radio 1, in particolar modo sull’account twitter di Radio 1 Sport è partita un’indagine ieri mattina nel quale si chiedeva ai followers se la Lega Calcio dovesse ripensarci dopo le polemiche riguardante la questione dell’ingresso allo stadio in un settore riservato ai soli uomini. ...

Supercoppa Italiana - giallo sul sondaggio “scomparso” di Radio 1 contro la disputa di Juve -Milan : Supercoppa Italiana , nelle ultime ore sta facendo discutere un sondaggio di Radio 1 Sport che è stato rimosso sorprendentemente E’ giallo sul sondaggio fatto sui social di Radio 1 Sport sulla partita di Supercoppa che si giocherà il 16 gennaio a Jedda in Arabia Saudita. Sull’account twitter di Radio 1 Sport è partito un sondaggio ieri mattina nel quale si chiedeva ai followers se la Lega Calcio dovesse ripensarci, dopo le ...

Inter - Marotta : "Icardi alla Juve? Forse un sondaggio - niente concretezza" : "Icardi alla Juventus? Piero Ausilio può confermare che non ci siamo mai seduti attorno a un tavolo per parlare". Parola di Beppe Marotta a margine di un incontro sul Financial Fair Play. Dopo Piero ...