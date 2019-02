John Vitale abbandona l’Isola dei Famosi | il motivo | “Ho capito la lezione”

Isola dei Famosi 2019 - John Vitale si ritira : «Ho imparato la lezione - chiedo scusa» : di Ida Di Grazia A poche ore dalla diretta della terza puntata dell', è arrivato l'annuncio del ritiro di un concorrente. Si tratta di John Vitale , il non famoso che la scorsa puntata era stato messo ...

Poche ore fa il sito ufficiale de L'Isola dei Famosi ha annunciato l'annullamento del televoto, senza svelare il motivo di questa decisione. All'inizio della puntata di stasera Alessia Marcuzzi ha rivelato che John Vitale ha deciso...

Isola dei Famosi 2019 : John Vitale si è ritirato : John Vitale Tanto tuonò che piovve all’Isola dei Famosi 2019. L’aspirante Isolano John Vitale, al centro delle polemiche per gli insulti scritti sul web a Barbara D’Urso, ha deciso di abbandonare il gioco. Il ritiro ha così portato all’elezione di Yuri Rambaldi come naufrago effettivo. Durante la terza diretta del reality, Alessia Marcuzzi ha mandato in onda un rvm dove John spiegava perchè avesse deciso di ...

Isola dei Famosi 2019 - diretta terza puntata : John Vitale si è ritirato. Entrano Bettarini e Jo Squillo : di Ida Di Grazia E' inziata la diretta della terza puntata dell che stiamo seguendo minuto per minuto su , subito un colpo di scena: John Vitale si è ritirato e il televoto è stato annullato . Isola ...

John Vitale ritirato dall'Isola dei Famosi. L'annuncio di Alessia Marcuzzi Colpo di scena all'Isola dei Famosi: il televoto è stato annullato. La presentatrice Alessia Marcuzzi ha aperto con questa notizia la terza puntata del reality show, in onda eccezionalmente domenica 3 febbraio. La sessione che vedeva protagonisti Alice Fabbrica, Giorgia Venturini, John Vitale e Yuri Rambaldi di Saranno Isolani è stata annullata e, sin da ...

Isola dei Famosi 2019 - terza puntata in diretta : John Vitale si è ritirato : Alessia Marcuzzi - Isola dei Famosi 2019 Appuntamento domenicale con l’Isola dei Famosi 2019 e qui su DavideMaggio.it scatta un nuovo liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras nel corso della terza puntata. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della terza puntata 21.35: La voce dell’Isola ripercorre quanto accaduto finora e anticipa ...

Barbara D'Urso : la replica alle offese di John Vitale : "Se pensi quello che hai scritto non vieni in trasmissione a baciarmi e a leccarmi il fondoschiena. Io non parlo per me, ma per tutte le donne che non hanno la possibilità di difendersi. Che per queste cose scritte sulla rete ci sono persone che si sono tolte la vita. Come me ce la vedremo nelle sedi opportune".Così Barbara D"Urso risponde al concorrente dell"isola John Vitale che in tempi non sospetti aveva scritto un post con parole ...

L’Isola dei Famosi 2019 trasloca alla domenica e riparte dalla scomparsa del Mago Otelma e le accuse a John Vitale : anticipazioni 3 febbraio : Doppia puntata in pochi giorni per L'Isola dei Famosi 2019 che torna su Canale 5 questa sera spostandosi alla domenica sera in questa settimana festivaliera. Con il Festival di Sanremo 2019 alle porte, Mediaset ha deciso di spostare il reality alla domenica e, dagli ascolti di oggi e del 10 febbraio, non dipenderà molto visto che, al momento, Canale 5 ha già annunciato l'arrivo di Non Mentire dal 17. La nuova fiction con Alessandro Preziosi e ...

Barbara d'Urso risponde agli insulti di John Vitale dell'Isola dei Famosi Come promesso a Pomeriggio 5, Barbara d'Urso ha risposto a Domenica Live agli insulti di John Vitale, attuale concorrente dell'Isola dei Famosi. La conduttrice Mediaset si è lasciata andare ad una lunga filippica contro il personal trainer napoletano. Barbarella ha rimarcato il suo impegno

Barbara d'Urso sotterra John Vitale : sotto ho 800 palle.. : Barbara d'Urso al contrattacco di John Vitale, il concorrente ancora sull'Isola dei Famosi , è al televoto, nda, nonostante i vergognosi e volgarissimi insulti alla conduttrice. "Uno così non mi tocca.

Barbara D’Urso su John Vitale : «Ho ottocento palle sotto così - a me quello non fa niente. Ci vedremo probabilmente in tribunale». Poi critica Alvin : Barbara D'Urso La replica di Barbara D’Urso è finalmente arrivata. Nel corso della puntata odierna di Domenica Live, la conduttrice napoletana si è espressa in merito alle offese alla sua persona scritte sui social da John Vitale, aspirante concorrente della quattordicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Dopo aver mostrato una clip che riassumeva il fattaccio, la D’Urso si è scagliata contro il “galeotto”, ...

Barbara D'Urso choc contro John Vitale a Domenica Live : «Ci vediamo in tribunale» : di Valeria Arnaldi Barbara D'Urso , a Domenica Live su Canale 5, commenta gli insulti pesanti che John Vitale , concorrente all' Isola dei Famosi , ha scritto nei giorni scorsi contro di lei. 'Le ...

Barbara D'Urso choc contro John Vitale : 'Ci vediamo in tribunale' : Barbara D'Urso, a Domenica Live, commenta gli insulti pesanti che John Vitale, concorrente all'Isola dei Famosi, ha scritto nei giorni scorsi contro di lei. 'Le parole che ha scritto sarebbero state ...

Barbara D'Urso contro John Vitale a Domenica Live: "Se la vedrà faccia a faccia con me in tribunale" (video)