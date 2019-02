Italiani Indoor di Pattinaggio Corsa Pescara 2019 | i risultati finali

Atletica – Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor - Nadia Battocletti vince il titolo U20 nel cross : La campionessa europea under 20 del cross conquista il titolo tricolore di categoria nei 1500, nella prima gara al coperto della propria carriera Nadia Battocletti in copertina nella sessione pomeridiana del day 1 ai Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor di Ancona dopo il 19,89 di Leonardo Fabbri in mattinata nel peso. La campionessa europea under 20 del cross conquista il titolo tricolore di categoria nei 1500, nella prima gara ...

Atletica – Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor : ad Ancona le sfide per i titoli tricolore : Atletica: Juniores in sfida ad Ancona per i titoli indoor Qualità, adrenalina e sfide avvincenti per la categoria under 20 nelle due giornate dei Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor di Ancona (2-3 febbraio). Al Palaindoor per la fascia d’età 2000-2001 saranno assegnati 26 titoli tricolori, equamente divisi tra uomini e donne. Il programma del weekend vede iscritti i due quattrocentisti che nella scorsa stagione hanno ritoccato ...

Pentathlon - International Budapest Indoor 2019 : quattro Italiani raggiungono la finale del primo appuntamento stagionale : Buone notizie per l’Italia del Pentathlon moderno. quattro atleti su cinque si qualificano per la finale dell’International Budapest Indoor, dopo le qualificazioni maschili che si sono disputate nella giornata odierna. Andiamo ad analizzare il comportamento dei nostri rappresentanti nei due raggruppamenti. Nel Gruppo A si qualifica davanti a tutti il padrone di casa Adam Marosi con 1149 punti (244 nella scherma, 307 nel nuoto e 598 nella laser ...

Atletica – Campionati Italiani di prove multiple indoor : primati per Iapichino - Dester e Pezzolato : Campionati Italiani di prove multiple indoor, Iapichino, Dester e Pezzolato: primati e futuro La seconda giornata dei Campionati Italiani di prove multiple indoor a Padova è stata nobilitata da tre record giovanili. Il primato italiano dell’eptathlon juniores l’ha siglato Dario Dester (Cremona Sportiva Atl. Arvedi). Il diciottenne lombardo, compagno di squadra di Sveva Gerevini, ieri tricolore assoluta nel pentathlon, ha chiuso con ...

Atletica – Campionati Italiani Indoor : a Padova Cairoli si conferma sul trono nazionale delle prove multiple : Atletica, Padova: Cairoli ancora campione indoor delle prove multiple Ancora lui, senza ombra di dubbio. Simone Cairoli si conferma sul trono nazionale delle prove multiple. Il ventinovenne comasco dell’Atletica Lecco-Colombo Costruzioni ha vinto la gara assoluta di eptathlon nei Campionati italiani indoor, a Padova. È il suo quinto titolo tricolore in sala, dopo quelli conquistati sempre nell’impianto veneto nel 2014, 2015, 2017 e 2018. ...

Atletica – Campionati Italiani di prove multiple indoor : Cairoli a caccia del titolo : Campionati Italiani di prove multiple indoor: Simone Cairoli a caccia del titolo a Padova Riflettori puntati su Simone Cairoli nel weekend dei Campionati Italiani di prove multiple indoor, a Padova sabato 26 e domenica 27 gennaio per il sesto anno consecutivo. È l’azzurro dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, decimo nel decathlon agli Europei di Berlino del 2018, l’atleta più atteso dell’evento tricolore che assegna sabato i ...

Campionati Italiani Indoor Pattinaggio Corsa - a Pescara attese 3000 persone tra atleti e sostenitori : Lo sport è economia e se in media si spendono 200 dollari a persona nel mondo a ogni competizione, questa manifestazione porterà circa 1.300.000 euro al territorio".

Tiro con l’arco - Indoor World Series Roma 2018 : buona prova complessiva degli Italiani - segnali importanti dai giovani : Tredici italiani sono saliti sul podio a Roma, nella terza tappa stagionale delle Indoor World Series di Tiro con l’arco. Una manifestazione che ha visto oltre 600 arcieri sfidarsi nella location della Fiera di Roma e in cui i nostri portacolori sono riusciti ad essere protagonisti in tutte e quattro le specialità presenti. Il bilancio complessivo per l’Italia è quindi positivo, con risultati particolarmente importanti a livello giovanile. Nelle ...

Canottaggio - assegnati i titoli Italiani Indoor Rowing 2018 : tutti i risultati dopo l’appuntamento di Chianciano : In evidenza per il CC Napoli Gennaro Di Mauro, l’azzurrino che si laurea campione d’Italia Junior realizzando anche il record italiano di categoria assegnati oggi al Palamontepaschi di Chianciano Terme i titoli italiani Indoor Rowing 2018, ultimo appuntamento tricolore della stagione. Tre le società in grado di conquistare due titoli italiani ciascuna: CC Napoli (Ragazzi maschile, Junior maschile), Fiamme Rosse (Senior femminile, Pesi ...