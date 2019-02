Isola | il mistero del Divino Otelma e una nuova resa dei conti con la D’Urso

Isola dei Famosi - il mistero dei naufraghi scomparsi : Cosa sta succedendo sull’Isola dei Famosi e perché i naufraghi sono scomparsi? Il reality è iniziato da circa una settimana, ma da allora non c’è traccia dei concorrenti. Nella prima puntata dello show Alessia Marcuzzi, affiancata dalle opinioniste Alda D’Eusanio e Alba Parietti, ha presentato al pubblico i naufraghi. Alvin ha svelato di essere l’inviato speciale e di aver ingannato tutto il gruppo, mentre Taylor Mega è ...

Isola dei Famosi 2019 - il mistero dei naufraghi scomparsi : 'Dalla diretta niente più immagini' : Se ci fossero delle immagini da commentare l' Isola dei Famosi edizione 2019 sarebbe anche un programma su cui discutere, ma sembra che qualcosa impedisca ai comuni mortali del tubo catodico di vedere ...

Isola dei Famosi 2019 e il mistero dei naufraghi scomparsi : «Dalla diretta niente più immagini» : Se ci fossero delle immagini da commentare l' Isola dei Famosi edizione 2019 sarebbe anche un programma su cui discutere, ma sembra che qualcosa impedisca ai comuni mortali del tubo catodico di vedere ...

Isola dei famosi - il mistero di Marina La Rosa : la disgrazia prima del via - eppure in diretta... : Comincia malissimo l'Isola dei famosi per Marina La Rosa. L'ex "gatta morta" del primo storico Grande Fratello, appena sbarcata in Honduras ha scoperto di aver perso la valigia. "Non ho né occhiali né lenti a contatto. Per me è davvero complicato fare tutto questo", ha spiegato in diretta prima di b

Isola - mistero sul forfait di Jo Squillo : "Ha avuto un problema familiare" : Alessia Marcuzzi lo ha annunciato durante la prima puntata. La cantante è comunque attesa in Honduras le prossime settimane

Isola dei Famosi 2019 - anticipazioni prima puntata : Due ingressi a sorpresa e un mistero da svelare : Attesa terminata, questa sera su Canale 5 Alessia Marcuzzi condurrà la 14ma edizione dell' , che seguiremo come sempre in diretta su . In studio Alba Parietti e Alda D'Eusanio nel ruolo di opinioniste.

Isola - Jeremias Rodriguez e il mistero del naufragio «Ecco come sono caduto ma voglio partire» : Risolto il giallo di Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi grazie al diretto interessato. Jeremias infatti figurava fra i naufraghi ma poi, come riportato da Leggo.it, per lui si è parlato di una mancata partenza a causa di un incidente. Jeremias ha confermato di essersi rotto il metatarso della mano e di voler comunque partire per la sua avventura nel reality Mediaset. Jeremias Rodriguez infatti è stato ospite del salotto di “Verissimo”, ...

Ulleungdo - l'Isola della Corea del Sud avvolta da magia e mistero : Organizza i tuoi viaggi con le migliori agenzie TROVA POWERED BY Contenuti sponsorizzati Leggi anche Le 10 migliori isole in tutto il mondo: il Paradiso è qui Scoprire Lanzarote, l'isola da sogno La ...

Isola - Jeremias Rodriguez e il mistero del naufragio «Ecco come sono caduto ma voglio partire» : Risolto il giallo di Jeremias Rodriguez all?Isola dei Famosi grazie al diretto interessato. Jeremias infatti figurava fra i naufraghi ma poi, come riportato da Leggo.it, per lui si è...

Isola dei famosi 2019 inviato : il mistero su Alvin s’infittisce - le ultime news : inviato Isola dei famosi 2019, chi sarà? Sembrava certo, ma ci sono novità Chi sarà l’inviato dell’Isola dei famosi 2019? Da quando il reality show è passato sulle reti Mediaset se ne sono susseguiti tre su quattro edizioni. Nel 2015 e nel 2016 c’è stato Alvin, amatissimo dal pubblico che non avrebbe mai voluto il […] L'articolo Isola dei famosi 2019 inviato: il mistero su Alvin s’infittisce, le ultime news proviene ...