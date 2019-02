Isola dei Famosi | anticipazioni terza puntata | i fannulloni verranno smascherati

Isola - il mistero del Divino Otelma e una nuova resa dei conti (con la D’Urso) : Che fine ha fatto il Divino Otelma? Si tratta della domanda che ormai da giorni si fanno i fan dell’Isola dei Famosi. Lo scorso giovedì i telespettatori hanno assistito in diretta all’incidente che ha visto coinvolto il celebre mago e Francesca Cipriani. Durante una prova ricompensa i due ex concorrenti dello show, che presto potrebbero tornare in gara, hanno avuto qualche problema. Nel corso del gioco, forse per via dell’ansia ...

Stefano Bettarini verso l’Isola dei Famosi : “Simona Ventura? Sì - mi ha tradito” : L’Isola dei Famosi, il matrimonio finito con Simona Ventura, l’addio al calcio e la nuova fiamma, Nicoletta Larini. Ha parlato senza filtri Stefano Bettarini, ospite di Verissimo. Pronto per la nuova esperienza in Honduras come concorrente del reality di Canale5 condotto da Alessia Marcuzzi, l’ex calciatore e personaggio tv ha avuto modo di raccontarsi in una lunga chiacchierata con Silvia Toffanin negli studi Mediaset. ...

Isola dei Famosi 2019 terza puntata : anticipazioni 3 febbraio : Isola DEI Famosi 2019 terza puntata anticipazioni. Stasera domenica 3 febbraio torna su Canale 5 la 14° edizione del reality show di sopravvivenza con il terzo appuntamento serale. Ecco tutte le anticipazioni e quello che succederà. SCOPRI TUTTO SU #Isola2019 Isola Dei Famosi 2019 terza puntata: anticipazioni 3 febbraio Il reality show condotto da Alessia Marcuzzi cambia temporaneamente giornata di messa in onda per non scontrarsi ...

Isola dei Famosi 2019 - anticipazioni della terza puntata del 3 febbraio : Domenica 3 febbraio, in prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con L’Isola dei Famosi, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Magnolia (società di Banijay Group). A commentare la puntata, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, Alba Parietti, Alda D’Eusanio e la Gialappa’s Band con le sue irriverenti incursioni. In collegamento dall’Honduras, come al solito, ci sarà Alvin.Sono passate poco più di due settimane ...

L'Isola dei famosi - il divino Otelma sarebbe ancora in ospedale : la Cipriani è affranta : Tra gli episodi clou dell'ultima puntata delL'Isola dei famosi in onda su Canale 5 vi è sicuramente quello legato alla rovinosa caduta che ha visto come protagonista il divino Otelma. Il nuovo concorrente del reality show è stato vittima della eccessiva esuberanza di Francesca Cipriani. Quest'ultima ha causato la caduta del mago, tra lo stupore dei presenti in studio, che successivamente è stato trasportato subito in infermeria per essere ...

Filippo Nardi : età e vita privata dell’inviato | Isola dei famosi : Filippo Nardi: età e vita privata dell’inviato | Isola dei famosi Inviato Isola dei famosi, chi è Filippo Nardi Filippo Nardi partirà come inviato per l’Honduras, l’ex gieffino prenderà il posto di Stefano De Martino, inviato della scorsa edizione. La quattordicesima edizione de L’Isola dei famosi è quindi pronta a partire, in onda in prima serata a partire dal 24 gennaio. Tra gli ex “gieffini” che ...

Isola dei famosi - spoiler del 3 febbraio : John Vitale a rischio eliminazione : La terza puntata dell'Isola dei famosi andrà in onda domenica 3 febbraio in prima serata su Canale 5. Un cambio di programmazione per far sì che il reality show condotto da Alessia Marcuzzi non si scontri con il Festival di Sanremo in programma la prossima settimana su Rai 1. Gli ascolti di questa nuova edizione sono sino ad ora deludenti, tanto che nella scorsa puntata solo poco più di due milioni di telespettatori hanno seguito le gesta dei ...

Isola dei Famosi - le voci (clamorose) sul primo flirt in Honduras tra Maddaloni e Grecia Colmenares : Sono scoppiate le prime voci su un presunto flirt all'Isola dei Famosi. A rivelarlo quella presenza ingombrante al fianco di Marco Maddaloni. Stiamo parlando di Grecia Colmenares che da quando è approdata all’Isola dei Famosi 2019 è l’ombra del giovane judoka. Questa assidua vicinanza ha disturbato

Otelma Isola dei famosi - Alvin svela i retroscena della caduta : ultimi aggiornamenti : Isola dei famosi, Alvin aggiorna il pubblico sulle condizioni di salute del Divino Otelma La caduta del Divino Otelma all’Isola dei famosi ha fatto il giro del Web ed è diventato in poche ore un video virale. Peccato che l’aspirante concorrente, attualmente Polena insieme a Francesca Cipriani, si sia fatto male davvero. Saprete già cosa […] L'articolo Otelma Isola dei famosi, Alvin svela i retroscena della caduta: ultimi ...

Programmazione Isola dei famosi : la terza puntata in onda domenica - saltano Le Iene : Sono passati soltanto due giorni dalla seconda puntata dell'Isola dei famosi trasmessa lo scorso giovedì ed è già tempo di un nuovo appuntamento serale che verrà trasmesso domani 3 febbraio. Mediaset ha infatti deciso di anticipare i tempi del programma condotto da Alessia Marcuzzi, sospendendo momentaneamente la Programmazione del giovedì. La ragione? La concomitanza con il 69° Festival di Sanremo che esordirà su Rai 1 martedì 5 febbraio e che ...

Isola dei Famosi 2019 - il figlio di Grecia Colmenares rivela : «Mi ha abbandonato quando avevo più bisogno di lei» : di Emiliana Costa L'Isola dei Famosi 2019 è iniziata da pochi giorni e già arrivano le prime indiscrezioni sui nuovi naufraghi. E adesso nell'occhio del ciclone ci sarebbe finita Grecia Colmenares , l'...