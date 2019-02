Isola dei Famosi 2019 | John Vitale si ritira | «Ho imparato la lezione | chiedo scusa»

Isola dei Famosi 2019 - diretta terza puntata : Francesca Cipriani abbandona il programma : di Ida Di Grazia E' inziata la diretta della terza puntata dell che stiamo seguendo minuto per minuto su , subito un colpo di scena: John Vitale si è ritirato e il televoto è stato annullato . Isola ...

L’Isola dei Famosi – Terza puntata del 3 febbraio 2019 – Giorgia e Jury nuovi concorrenti. La Cipriani si ritira - così come John. : Questa sera, in prima serata su Canale 5, eccezionalmente per due settimane alla domenica, terzo appuntamento con L’Isola dei Famosi, condotta per il quinto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato ad Alvin, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno due new […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Terza puntata del 3 febbraio 2019 – Giorgia e Jury ...

L’Isola dei Famosi - naufraghi : “C’è uno scorpione!”. Alvin interviene : L’Isola dei Famosi, paura tra i naufraghi: “C’è uno scorpione!” E’ successo poco fa durante la diretta: paura tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi per uno scorpione. Durante la diretta di questa sera i concorrenti si sono spaventati urlando “C’è uno scorpione!”. Attimi di panico in palapa e soltanto Stefano Bettarini, nel pieno spirito dell’Isola, ha esclamato “Sono ...

Giorgia Venturini all’Isola dei Famosi : Giorgia Venturini Giorgia Venturini è una naufraga della quattordicesima edizione dell’Isola dei Famosi. La ragazza è entrata di diritto tra i concorrenti ufficiali dopo aver battuto al televoto l’avversaria Alice Fabbrica. Percorso all’Isola dei Famosi 2019 - 24 gennaio, prima puntata | Giorgia è una “galeotta” insieme a Yuri Rambaldi, John Vitale e Alice Fabbrica - 03 febbraio, terza puntata | Giorgia diventa una ...

Yuri Rambaldi all’Isola dei Famosi : Yuri Rambaldi Yuri Rambaldi è uno dei concorrenti ufficiali dell’Isola dei Famosi 2019. Grazie al ritiro di John Vitale, il ragazzo è entrato di diritto nella rosa dei naufraghi della quattordicesima edizione. Percorso all’Isola dei Famosi 2019 - 24 gennaio, prima puntata | Yuri è un galeotto insieme a Alice Fabbrica, Giorgia Venturini e John Vitale. - 03 febbraio, terza puntata | Yuri diventa un naufrago ufficiale, senza passare ...

Stefano Bettarini all’Isola dei Famosi : Stefano Bettarini Le spiagge di Cayo Chochinos accolgono Stefano Bettarini: l’ex calciatore è infatti uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2019. Percorso all’Isola dei Famosi 2019 - 03 febbraio, terza puntata | Stefano entra ufficialmente in gioco In aggiornamento… Chi è Stefano Bettarini Stefano Bettarini nasce a Forlì il 6 febbraio 1972. L’esordio nel calcio avviene nel 1984 quando entra a far parte nelle ...

GIORGIA VENTURINI - YURI RAMBALDI E ALICE FABBRICA/ Isola dei Famosi 2019 : annullato il televoto dei Galeotti! : YURI RAMBALDI, ALICE FABBRICA e GIORGIA VENTURINI: annullato televoto all'Isola dei Famosi. John Vitale rischia squalifica. Le ultime notizie