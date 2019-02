Isola 14 | Demetra contro Luca Vismara | “Mi ha detto parolacce”

L’Isola dei Famosi – Terza puntata del 3 febbraio 2019 – Giorgia e Jury nuovi concorrenti. La Cipriani si ritira - così come John. Eliminata Demetra. : Questa sera, in prima serata su Canale 5, eccezionalmente per due settimane alla domenica, terzo appuntamento con L’Isola dei Famosi, condotta per il quinto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato ad Alvin, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno due new […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Terza puntata del 3 febbraio 2019 – Giorgia e Jury ...

Isola dei Famosi 2019 : Demetra Hampton | Eliminata nella terza puntata (3 febbraio) : Demetra Hampton Demetra Hampton, ex modella e attrice statunitense, è una delle concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019. Percorso all’Isola dei Famosi 2019 - 24 gennaio, prima puntata | Demetra va subito in nomination con Kaspar Capparoni e Taylor Mega. Inizia la sua avventura andando a vivere sull’Isola dei pirati. - 31 gennaio, seconda puntata | Demetra supera il televoto, votata dal 39% contro il 45% dell’Eliminata ...

Isola dei Famosi - la frase di Alda D'Eusanio su Demetra Hampton indigna i fan ed è bufera : L'opinionista dell'Isola dei Famosi 2019 Alda D’Eusanio ha indignato gli ospiti in studio e i fan di Demetra Hampton con una frase cattiva detta troppo impulsivamente durante la diretta di ieri sera. Parlando con la naufraga, Alda si è lasciata andare a un'uscita poco felice: "I tuoi 50… la tua bel

Isola dei Famosi - Alda D'Eusanio contro Demetra : "Bellezza sfiorita" : La seconda puntata de L'Isola dei Famosi ha messo in chiaro un fatto: le opinioniste quest'anno saranno molto attive e diranno come la pensano senza indorare troppo la pillola ai naufraghi. Che Alba Parietti e Alda D'Eusanio siano due donne senza peli sulla lingua è risaputo e le due donne sono pronte a dire la loro senza risparmiare nessuno. In particolare, Alda ieri è sembrata 'scatenata': l'opinionista, che ha preso di mira anche John per le ...

TAYLOR MEGA ELIMINATA/ Lascia l'Isola dei Famosi 2019 con un bacio di Giuda per Demetra Hampton! : TAYLOR MEGA potrebbe essere la prima naufraga ELIMINATA de l'Isola dei Famosi 2019? Giovedì 31 gennaio il verdetto del pubblico sovrano

Isola dei Famosi 2019 - Demetra Hampton si salva dalla nomination ma non dalla D'Eusanio : «Deve tornare a casa - non sta bene» : di Ida Di Grazia Demetra Hampton riesce a salvarsi dalla nomination che ha visto l'eliminazione di Taylor Mega ma non dalla lingua biforcuta di Alda D'Eusanio . Durante la diretta della seconda ...

Alda D’Eusanio gela Demetra Hampton con una battuta all’Isola dei Famosi : L’Isola 2019: Alda D’Eusanio contro Demetra Hampton Le nominate della puntata di stasera dell’Isola dei Famosi sono Demetra Hampton e Taylor Mega. Proprio alle due naufraghe Alessia Marcuzzi ha voluto fare una sorpresa: la famosa influencer ha infatti ricevuto la telefonata della madre mentre l’attrice ha potuto parlare con suo marito Paolo, presente in studio. L’uomo, con lo scopo di rincuorare la compagna dopo ...

Diretta Isola dei Famosi : tra Demetra - Taylor e Kaspar l'eliminato : L'Isola dei Famosi è iniziata da una settimana e i naufraghi hanno iniziato ad affrontare le prime difficoltà. Divisi in Ciurma e Pirati, questi ultimi hanno avuto modo di condividere la spiaggia con i quattro galeotti. La Ciurma è stata sottomessa a dure prove, come quella per il guadagno della porzione di riso: infatti nell'edizione in corso dovranno guadagnarselo quotidianamente, spingendo una pesante ruota di legno; Mentre i Pirati hanno ...

Luca Vismara/ Confronto con Demetra Hampton? La sua velenosità non passa inosservata - Isola dei famosi 2019 - : Luca Vismara ha ricevuto il primo regalo all'Isola dei famosi 2019, merito dei compagni che stanno faticando nell'Isola dei Pirati.

Isola dei Famosi - spoiler del 31 gennaio : a rischio eliminazione Kaspar - Mega e Demetra : Domani giovedì 31 gennaio andrà in onda la seconda puntata dell'Isola dei Famosi, il reality condotto da Alessia Marcuzzi che vede i concorrenti alle prese con le difficoltà legate alla sopravvivenza. In queste ultime ore una tempesta tropicale si è abbattuta sull'Isola seminando panico e malumori tra i naufraghi che, tra le altre cose, hanno visto spegnersi il fuoco. Le anticipazioni sulla seconda puntata ci svelano che, in diretta tv, domani ...

Isola dei Famosi : è scontro tra Yuri Rambaldi e Demetra Hampton : Demetra Hampton sbotta contro Yuri Rambaldi all’Isola dei Famosi A L’Isola dei Famosi iniziano le prime difficoltà e anche i primi scontri. Tutti i naufraghi hanno dovuto affrontare una forte tempesta di pioggia e vento. Nella frenesia generale i Galeotti si sono riuniti sono la tenda dei Pirati e Yuri Rambaldi si è scontrato con Demetra Hampton. Il ragazzo cercava di farsi spazio accanto all’attrice ed è iniziata una polemica ...

Isola dei Famosi - lo staff di Taylor Mega : "Votate Demetra Hampton" : La nuova edizione de L'Isola dei Famosi è partita da nemmeno una settimana, ma i motori sono già caldissimi e sia in Honduras, che in Italia, si respira un'atmosfera di tensione piuttosto rara per essere alle prime battute del reality.Ad alimentare le discussioni nella prima puntata del reality show è stata soprattutto l'influencer Taylor Mega, accusata dalla produzione di aver pianificato la sua uscita dalla trasmissione a causa di ...

Isola dei Famosi - il raptus di Demetra Hampton : 'Hai il coraggio di mangiare questa mer***?' : Quest' Isola dei Famosi 2019 sta già rivelando i primi malumori tra i concorrenti: al centro della polemica un piatto di lasagne . È davidemaggio.it che spiega meglio l'accaduto in cui è stata ...

Isola dei Famosi - il raptus di Demetra Hampton : "Hai il coraggio di mangiare questa mer***?" : Quest’Isola dei Famosi 2019 sta già rivelando i primi malumori tra i concorrenti: al centro della polemica un piatto di lasagne. È davidemaggio.it che spiega meglio l’accaduto in cui è stata coinvolta Demetra Hampton, ora al televoto con Taylor Mega e Kaspar Capparoni. Prima di arrivare sull'Isola,