Inter | Perisic | «Le critiche sono il mio carburante»

Inter - Perisic su Instagram : 'Grazie anche per le critiche - sono la mia benzina' : Ivan Perisic tra i trent'anni appena festeggiati e l' Inter da riconquistare dopo i mal di pancia degli ultimi giorni di mercato. Il croato, che ha chiesto di essere ceduto ed è stato fischiato da San ...

Inter - Perisic atteso al varco di San Siro : "Le critiche sono la mia benzina" : Una spiaggia dalla sabbia bianchissima, un mare azzurro più del cielo che fa da sfondo e un uomo solo, di spalle, che cammina verso l'orizzonte. Ivan Perisic ringrazia così chi gli ha dedicato un ...

Inter - Perisic tende la mano : "Grazie anche per le critiche..." : Visualizza questo post su Instagram They say hitting your thirties is like entering the golden age...Walking into this stage of my life with 0 f*cks given.? ?? On a more serious note, I sincerely ...

Inter - Perisic abbandonato da tutti : neanche Spalletti può difenderlo : Inter Perisic – Quella che si sta trovando ad affrontare Perisic è una situazione abbastanza paradossale. Il croato, dopo aver chiesto la cessione e non essere stato accontentato, sta vivendo una situazione da separato in casa. Le prime avvisaglie si sono avute già giovedi sera prima dell’eliminazione subita ad opera della Lazio, dove nonostante un […] L'articolo Inter, Perisic abbandonato da tutti: neanche Spalletti può ...

Perisic compie 30 anni e l'Inter gli fa gli auguri : tifosi inviperiti sui social : Non sono stati giorni facili per Ivan Perisic che è stato prima sedotto e poi abbandonato dall'Arsenal di Unai Emery. Il croato aveva espresso la sua voglia di cambiare aria già in questo mercato di riparazione ma alla fine l'Inter non ha ceduto alle pressioni del club inglese e del suo giocatore ed ha deciso di trattenerlo alla corte di Luciano Spalletti. L'offerta dei Gunners non è stata ritenuta congrua dato che gli inglesi avrebbero voluto ...

Inter-Bologna - le probabili formazioni : Spalletti torna ad affidarsi a Perisic : Match molto delicato quello che vedrà l'Inter domani affrontare il Bologna allo stadio Meazza, nella gara valida per la ventiduesima giornata di campionato, la terza del girone di ritorno. Due squadre in lotta per obiettivi diametralmente opposti. I nerazzurri vogliono difendere il terzo posto, che vale il piazzamento Champions, mentre gli ospiti sono in piena zona retrocessione e cercano punti salvezza. Nella gara di andata, dopo un primo tempo ...

L'Inter - l'Arsenal e Perisic : 'l'inganno della cadrega' non ha funzionato : 'Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . ...

Luciano Moggi - l'indiscrezione da "fonti ben informate" su Perisic : perché vuole scappare dall'Inter : La Coppa Italia ci ha regalato molte sorprese: una dopo l' altra, sono state eliminate le prime tre del campionato. La Juve da un' Atalanta indemoniata, che sul piano del ritmo ha surclassato i bianconeri con Zapata a segno due volte e De Sciglio più spettatore in campo che marcatore del colombiano.

Perisic-Inter - ora quali motivazioni? Cambia anche il fantacalcio : PERISIC INTER- Ivan Perisic resta all’Inter nonostante le ultime ore di mercato decisamente travagliate per l’esterno offensivo nerazzurro. Nessun addio nonostante l’esplicita richiesta dell’esterno croato. Perisic resterà all’Inter almeno fino al termine della stagione, ma è chiaro che, ora come ora, sorgono chiari punti interrogativi sulle sue motivazioni da qui fino al termine della stagione. […] L'articolo ...

Stankovic : 'Inter - guai a mollare. Si riparta da Radja e Perisic' : Dejan Stankovic, una vita in nerazzurro ed eroe del Triplete, analizza il momento difficile dell'Inter. Cosa succede ai nerazzurri? 'Qui c'entra la testa. La squadra che a dicembre ha messo in ...

Inter - Adani sul caso Perisic : «Da risolvere presto - era pronto ad andare via» : Adani SUL caso Perisic - Sulla situazione di Perisic, è Intervenuto Daniele Adani negli studi di Sky Sport. L'ex difensore dell'Inter ha dichiarato: " Di certo non è una situazione che si può ...

Inter - Spalletti alle prese con il caso Perisic : “situazione delicata - tornerà a giocare solo quando sarà libero di testa” : L’allenatore dell’Inter ha commentato la sconfitta con la Lazio in Coppa Italia, soffermandosi anche su Perisic Sfuma un altro obiettivo per l’Inter, i nerazzurri infatti dicono addio alla Coppa Italia dopo la sconfitta ai rigori contro la Lazio. Fatali gli errori dagli undici metri di Lautaro Martinez e Nainggolan, costati la sconfitta alla squadra di Spalletti. Spada/LaPresse Proprio l’allenatore toscano si è ...

Inter-Lazio - a San Siro bordate di fischi per Perisic : San Siro accoglie Ivan Perisic con sonori fischi dopo le voci di mercato e la richiesta di cessione. L'esterno croato, protagonista delle ultime settimane per la presunta trattativa con l' Arsenal , è ...

Arsenal - all in su Perisic : ultimo tentativo last minute per strapparlo all'Inter (RUMORS) : In casa Inter c'è grande attesa per i quarti di finale di coppa Italia che si giocheranno questa sera allo stadio Meazza contro la Lazio. Gara molto importante anche alla luce dell'eliminazione subita ieri dalla Juventus ai danni dell'Atalanta che, classifica alla mano, pone ora la squadra di Luciano Spalletti come favorita alla vittoria finale. Da risolvere, però, c'è anche la situazione relativa all'esterno croato, Ivan Perisic. Il giocatore ...