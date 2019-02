Inter la Curva Nord attacca | Koulibaly bugiardo Che pagliacciata dal club

La curva Nord attacca l’Inter e Koulibaly : “piccolo uomo” : La fanzine nerazzurra l’Inter torna a giocare a porte aperte e la curva Nord nella sua fanzine spara a zero sull’Inter, sui giornalisti e anche su Koulibaly. La curva Nord torna sui fatti del 26 dicembre: San Siro ha fischiato Koulibaly per un gesto inaccettabile (gli applausi dopo il rosso, ndr). Poi finisce la partita e qualcuno dice di aver sentito “buu” o qualcosa del genere. Sicuramente è vero, qualcuno lo avrà fatto, ma allo stadio ...

Inter-Bologna - la Curva Nord contro la dirigenza nerazzurra : Si sta giocando la gara delle 18 valida per il campionato di Serie A, in campo Bologna ed Inter. Nei primi minuti striscioni al contrario e attacco diretto alla società, la Curva Nord ha deciso di prendere posizione anche contro la dirigenza nerazzurra dopo la squalifica per i cori contro Koulibaly. La tifoseria mette nel mirino tutti, dal comportamento nei confronti degli ultras arrestati fino ai giornalisti, ma soprattutto l’Inter. ...

Nino Ciccarelli - capo curva dell'Inter - arrestato per gli scontri di Santo Stefano che costarono la vita a un tifoso : È stato arrestato Nino Ciccarelli, uno dei capi curva dell'Inter, per gli scontri di Santo Stefano. L'ordinanza emessa dal gip Guido Salvini riguarda, da quanto si è appreso, anche un altro ultrà.Per gli scontri di via Novara, prima della partita Inter-Napoli del 26 dicembre, sono stati arrestati nelle scorse settimane altri quattro ultras interisti, tra cui Marco Piovella detto 'il Rosso', ritenuto capo dei Boys della curva ...

Inter-Sassuolo - bambini nella curva nerazzurra dopo la chiusura da parte del giudice sportivo : Inter-Sassuolo, nella curva dei tifosi nerazzurri vi saranno oltre 10mila bambini a colorare gli spalti dopo la pena comminata dal giudice sportivo In occasione di Inter-Sassuolo, gara valida per la 20esima giornata di Serie A in programma il prossimo 19 gennaio, lo stadio ‘Meazza’ accoglierà oltre 10 mila bambini. E’ quanto si legge in una nota dell’Inter che sottolinea come questa iniziativa voglia “lanciare ...

La curva del Torino in difesa di Dedè l’ultrà Interista ucciso : Belardinelli “Per voi un ultrà da denigrare, per noi una persona da rispettare. Ciao Dedè”. Recita così lo striscione esposto dalla tifoseria organizzata del Torino prima dell’incontro di Coppa Italia Torino-Fiorentina finito 0-2 con doppietta di Chiesa. Lo striscione è stato esposto all’esterno della stadio Grande Torino. Ce n’era poi un altro esposto in curva Sud con sopra scritto “Ciao Daniele”. E Daniele è Belardinelli ...