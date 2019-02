Inter | caos totale! I nomi in cinese sono la cosa più chiara in campo | Spalletti cambia e

Omicidio Vannini - caos in aula alla lettura della sentenza : Interviene ministro Bonafede : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha definito "inaccettabili" le parole pronunciate dal giudice Mario Lucio D'Andria, presidente della Corte d'Appello di Roma, e ha annunciato di aver già disposto tutti gli accertamenti del caso in merito alla frase sull'andare a farsi una passeggiata a Perugia pronunciata in aula. Il magistrato si è rivolto così a genitori e parenti di Marco Vannini che martedì lo hanno interrotto durante la lettura ...

Forum nel caos - Intercettato famoso giudice : 'Importante fare sparire i soldi subito' : Quella che si sta abbattendo sul giudice di Forum, il popolarissimo programma giudiziario di Rete 4 è una vera e propria bufera, che ha coinvolto ''l'erede'' di Santi Licheri il famoso giudice che ha capitanato per tanti anni lo studio delle reti del ''biscione'' Mediaset. Il volto di Rete 4, Francesco Foti, è il protagonista di un'intercettazione clamorosa che lo vede coinvolto in una discussione con Mariolino Leonardi, un avvocato recentemente ...

Inter-Napoli - è morto un tifoso Interista dopo il caos al Meazza : il mondo del calcio ha deluso ancora! : Boxing Day di Serie A caratterizzato da razzismo, morte e scontri, una vergogna per il nostro calcio che sembra non voler cambiare Un morto e 4 feriti gravi, un bollettino di guerra quello del primo Boxing Day del calcio italiano. Doveva essere una festa per la nostra Serie A, invece si è trasformata in una giornata di morte e razzismo in quel di Milano col caso Koulibaly a far discutere. Come detto, ci è scappato anche il morto. Si tratta ...

Le notizie del giorno – Caos Inter - anche Icardi e Lautaro nella bufera [VIDEO] : Le notizie del giorno – Non è sicuramente un buon momento in casa Inter, sul campo e fuori. La stagione della squadra di Luciano Spalletti può essere definita deludente considerando che i nerazzurri erano stati definiti l’anti-Juventus, è arrivata l’eliminazione in Champions League, obiettivo alla portata considerando le chance di qualificazione negli ultimi 90 minuti. Ma l’Inter deve fare i conti anche con i problemi fuori dal ...

L'Eredità - Michele campione scatena il caos : 'Basta - Intervenga Striscia la Notizia'. Guai per Flavio Insinna : Buona, anzi buonissima la prima per Michele , nuovo campione de L'Eredità di Flavio Insinna : il ragazzo, infatti, si è imposto al quiz pre-serale di Rai 1 nella puntata di giovedì 20 dicembre. E non ...

Inter - festa di Natale : l’attaccante Icardi allo scoperto dopo il caos scatenato da Wanda Nara [FOTO e VIDEO] : “Sono a casa mia qua, è il sesto anno che facciamo questa festa di Natale. Sono molto contento di trovare tutta la gente che durante l’anno magari non vediamo. Un saluto a tutti e Forza Inter”: sono le parole dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi al canale Twitter dell’Inter. Un saluto ai tifosi da parte del capitano che si trova indirettamente al centro delle polemiche per il suo rinnovo contrattuale. ...

Amici - Giusy eliminata. Caos in studio : devono Intervenire i professori : Polemiche durante la puntata di Amici di Maria De Filipp i per l' eliminazione di Giusy Romaldi dopo la sfida con il ballerino di danza latino-americana Gianmarco Galati. La ragazza si è infuriata e ...

Luigi Di Maio - si mette male. Rivolta Interna : 'Codardo - 6 mesi di baggianate poi cali le braghe'. Caos M5s : Forse il mondo a 5 Stelle non è tutto su questa linea, sicuramente non lo sono i rappresentanti eletti. Il capogruppo al Senato Francesco D'Uva , ad esempio, ha festeggiato platealmente le notizie in ...

Caos Roma-Inter - l’arbitro Rocchi passa all’attacco : denuncia tutti coloro i quali l’hanno offeso : Gianluca Rocchi, arbitro del discusso incontro Roma-Inter, ha deciso di contrattaccare dopo le copiose critiche piovutegli addosso Gianluca Rocchi non ci sta e dopo l’arbitraggio di Roma-Inter, posticipo della quattordicesima giornata di serie A disputato lo scorso 2 dicembre, decide di denunciare tutti coloro siano andati un po’ oltre con le critiche nei suoi confronti. La gara ha fatto molto discutere per il mancato rigore ...

Roma-Inter - è caos Var : secondo Nicchi e De Marco errore clamoroso : “Non ho niente da dire tranne che prendere atto che c’è stato questo errore inconcepibile di cui si occuperà il designatore“: sono le parole che indicano la netta posizione del presidente dell’Aia, Marcello Nicchi, all’Adnkronos in merito all’episodio accaduto in Roma-Inter con il fallo da rigore in area di D’Ambrosio su Zaniolo che l’arbitro Rocchi e l’addetto al Var Fabbri hanno ...

Caos Var in Roma-Inter : «Inspiegabile la mancata review su D’Ambrosio-Zaniolo» : Un problema di protocollo «Ha perso la Var, non ha vinto nessuno». Scrive così La Gazzetta dello Sport in apertura del suo pezzo su Roma-Inter. Vero, verissimo. Il match dell’Olimpico è stato letteralmente funestato da decisioni arbitrali discutibili, soprattutto nell’era del supporto tecnologico agli arbitri. Per un motivo semplice: il Var c’è ma non viene utilizzato a dovere. Anzi, non viene utilizzato per niente. Succede ...