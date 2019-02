Inter-Bologna 0-1 | le pagelle di CalcioWeb FOTO ...

Calcio - Serie A 2019 : Inter-Bologna 0-1. Santander firma l’impresa dei felsinei a San Siro - che debutto per Mihajlovic! : Il Bologna del nuovo tecnico SInisa Mihajlovic firma l’impresa di giornata andando a battere a San Siro l’Inter nel match valido per la 22ma giornata del campionato di Serie A. A decidere l’incontro la rete di Santander al 32′ del primo tempo: i felsinei si portano così a -1 dall’Empoli, ritornando in piena corsa per la salvezza. Nel primo tempo parte subito bene l’Inter, ma Icardi non sfrutta un errore di ...

Inter e Bologna ricordano Arpad Weisz - ucciso ad Auschwitz : Inter e Bologna ricordano Arpad Weisz, ucciso ad Auschwitz I due club hanno onorato la memoria del tecnico, vittima della Shoah, che vinse uno scudetto con l'Ambrosiana e due con il Bologna negli anni '30. Consegnate due maglie con il numero 18 (in ebraico significa "vita") al presidente del Memoriale della Shoah De ...

Inter-Bologna - la Curva Nord contro la dirigenza nerazzurra : Si sta giocando la gara delle 18 valida per il campionato di Serie A, in campo Bologna ed Inter. Nei primi minuti striscioni al contrario e attacco diretto alla società, la Curva Nord ha deciso di prendere posizione anche contro la dirigenza nerazzurra dopo la squalifica per i cori contro Koulibaly. La tifoseria mette nel mirino tutti, dal comportamento nei confronti degli ultras arrestati fino ai giornalisti, ma soprattutto l’Inter. ...

Inter-Bologna - Marotta : 'Fiducia in Spalletti. Conte? Gossip. Perisic sarà all'altezza' : Perisic dimostrerà coi fatti di essere all'altezza di questa squadra , perché non dimentichiamo che è anche un vice-campione del mondo con la Croazia".

Inter-Bologna : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale (0-1) : Inter-Bologna: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale (0-1) Il match Inter-Bologna, valido per la 22a giornata della Serie A 2018/2019, è in programma domenica 3 febbraio 2019 alle ore 18:00 allo stadio San Siro di Milano. Inter-Bologna: il primo tempo 37′ Corner per il Bologna che trasforma un’occasione ottima in corner per la deviazione di Cedric su Poli. Pulgar la mette in mezzo, ma l’azione non si ...

