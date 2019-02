Incidente di caccia nelle campagne di Massafra | muore un 65enne di Martina Franca

Incidente di caccia : muore 65enne nel tarantino : Tragedia nel tarantino dove un 65enne di Martina Franca (Taranto) è morto durante un Incidente di caccia in contrada Piano di Cernera, nelle campagne di Massafra. L’uomo è stato colpito allo stomaco da una fucilata partita per errore dall’arma del compagno di caccia mentre saltavano per scavalcare un muretto a secco. E’ stato il suo amico a chiamare i soccorsi, ma gli operatori del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare ...

Incidente di caccia a Piano di Cernera - muore 65enne : Un 65enne di Martina Franca (Taranto) e' morto durante un Incidente di caccia in contrada Piano di Cernera, nelle campagne di Massafra. L'uomo e' stato colpito allo stomaco da una fucilata partita per errore dall'arma del compagno di caccia mentre saltavano per scavalcare un muretto a secco. E' stato il suo amico a chiamare i soccorsi, ma gli operatori del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Il ...

Incidente di caccia nel Foggiano : 57enne ucciso per errore da compagno di battuta : Grave Incidente durante battuta di caccia al cinghiale ad Apricena (Foggia): un cacciatore ha sparato per errore ad un compagno e lo ha ucciso. La vittima è un 57ene di San Giovanni Rotondo. I due – secondo quanto ricostruito dai carabinieri – stavano effettuando una battuta in località Ponte La Rocca, quando uno dei cacciatori ha sparato un colpo di fucile verso l’animale che si trovava in mezzo a due uomini. Il proiettile ha ...

Roma - Incidente mortale : pedone travolto e ucciso da auto pirata/ Ultime notizie - caccia al conducente : Roma, incidente mortale: pedone 73enne travolto e ucciso da auto pirata, caccia al conducente. Ultime notizie, il suo cane trovato poco distante dal corpo.

Incidente di caccia : inciampa e parte colpo - 71enne muore vicino ad Imola : Incidente di caccia sabato mattina a Sesto Imolese, frazione di Imola (Bologna): un 71enne, impegnato in una battuta con un’altra persona e un cane, è inciampato negli arbusti e ha premuto accidentalmente il grilletto della sua doppietta, sparandosi un colpo al ginocchio. Sul posto i carabinieri di Sesto Imolese, di Imola e il 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto dissanguato. L'articolo Incidente di caccia: ...

Incidente di caccia - le ultime sulle condizioni del vice sindaco Capuano : Fortunatamente, sono in netto miglioramento le condizioni di Francesco Capuano. Il vice sindaco di San Martino Valle Caudina, nella mattinata di oggi, è stato vittima di un gravissimo Incidente di ...

Caccia : vice sindaco dell’Avellinese ferito in Incidente : incidente di Caccia sul Monte Mafariello, nell’Avellinese: Francesco Capuano, 46 anni, vice sindaco di San Martino Valle Caudina (Avellino) è ricoverato in codice rosso presso l’ospedale “Rummo” di Benevento. Capuano sarebbe stato raggiunto da un colpo partito accidentalmente dal fucile del compagno di battuta di Caccia. Il vice sindaco non sarebbe in pericolo di vita. L'articolo Caccia: vice sindaco dell’Avellinese ...

Incidente di caccia : si ferisce con il suo fucile : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Incidente di caccia: si ferisce ...