Il Segreto | Fe muore in Spagna | anticipazioni su cosa le succederà

Anticipazioni spagnole Il Segreto - Adela muore? Carmelo disperato : La morte di Adela nelle nuove puntate de Il Segreto? Una notizia tragica: Anticipazioni future spagnole Adela muore a Il Segreto? Anticipazioni spagnole non mancano e ci permettono di capire cosa succederà a questo personaggio. Per lei, le difficoltà non finiranno mai e dovrà combattere duramente per restare in vita… ci saranno anche dei momenti […] L'articolo Anticipazioni spagnole Il Segreto, Adela muore? Carmelo disperato proviene ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : Prudencio muore? : anticipazioni Il Segreto, puntate straniere: Prudencio in fin di vita Il successo de Il Segreto, la soap spagnola sbarcata da qualche anno in Italia, non conosce battute d’arresto. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano un colpo di scena clamoroso: Prudencio lotterà tra la vita e la morte, morirà? Prudencio, con la complicità di Mauricio, rapirà Julieta. Saul e Severo riusciranno a liberare la ragazza ma Prudencio rimarrà ...

Il Segreto anticipazioni spagnole - Prudencio muore? Solo Julieta può salvarlo : anticipazioni Il Segreto spagnole, Prudencio in fin di vita: ecco di cosa ha bisogno adesso Prudencio rischia seriamente la vita. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che avrà bisogno urgentemente di una trasfusione di sangue per poter sopravvivere. E non è detto comunque che ce la farà. Suo fratello Saul, nonostante tutto il […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole, Prudencio muore? Solo Julieta può salvarlo ...

Il Segreto anticipazioni : Saul muore davvero? Il gesto disperato di Julieta : Saul muore a Il Segreto? anticipazioni sul futuro del ragazzo Cosa ne sarà di Saul? Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che Julieta dovrà lottare molto per liberarlo dalla prigione. Sarà costretta persino a umiliarsi. Non vorrebbe mai e poi mai che l’uomo che veramente ama perda la vita a causa sua. Saul, infatti, […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Saul muore davvero? Il gesto disperato di Julieta proviene da Gossip e Tv.

Il Segreto anticipazioni : il Generale Perez De Ayala muore per mano di Alfonso ed Emilia : Chema Adeva (Generale Perez De Ayala) in Il Segreto Proseguono al pomeriggio su Canale5 e al martedì in prima serata su Rete4 le vicende de Il Segreto, con protagonisti come di consueto gli abitanti di Puente Viejo. Non tutti sanno che il paesino rurale, che sin dal primo episodio fa da sfondo alle vicende della soap spagnola, in realtà non esiste. Le riprese interne de Il Segreto vengono, infatti, in buona parte realizzate a Leganes, un paese ...