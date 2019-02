Il Papa tra gli Emiri | prima volta a Dubai

Bimbo di 8 anni abbandonato per strada : "Mamma e papà non mi vogliono" : Gli agenti della polizia locale di Carmagnola lo hanno trovato infreddolito e spaventato mentre camminava lungo la provinciale 128, al confine tra le province di Torino e Cuneo. Il piccolo Andrea, 8 anni, era stato avvistato da alcuni automobilisti che avevano rischiato di investirlo.Come riporta il Corriere, il Bimbo era da solo, senza documenti e con addosso un maglioncino di lana leggera.Il racconto di Andrea "Mamma e papà non mi vogliono", ...

Formula 1 - Mick Schumacher alla mostra dedicata a papà Schumi al Museo Ferrari. FOTO : Mick Schumacher, il 19enne nuovo pilota dell'Academy Ferrari e figlio del grande Michael, ha visitato la scorsa settimana il Museo Ferrari che dal 3 gennaio 2019 ospita una mostra per celebrare i 50 ...

"Il leone di Desio" : ottant'anni fa la morte di Pio XI - un Papa tra guerre e totalitarismi : Un periodo che lo vede professore in seminario, passare - nella tempesta del modernismo - dalla prestigiosa Biblioteca Ambrosiana alla Vaticana: affascinato sì dalla scienza, definita come Francesco ...

Dall'Oglio : Papa incontra i familiari : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 30 GEN - "Il Santo Padre ha ricevuto stamani i familiari di Padre Paolo Dall'Oglio a Casa Santa Marta. L'udienza in forma privata si è svolta in un clima particolarmente ...

Parla il papà di Giorgio : 'L'indifferenza più totale per la nostra situazione' : Non sono io che lo dico ma la scienza'. Il futuro di Giorgio è stato così strappato ma ora la battaglia la proseguirà suo padre. Con un obiettivo ben preciso: 'Cose da fare ce ne sono tante e ne farò.

Il Papa : gli squilibri ambiente mettono in pericolo la nostra civiltà : È quanto afferma Papa Francesco, citando anche la sua enciclica Laudato si' , nel messaggio inviato ai partecipanti alla IV Conferenza internazionale dal titolo 'Per l'equilibrio del mondo' , ...

Freccero 'Grillo male in tv Sono tranquillo come il Papa a Santa Marta. È costato 40 mila euro - cioè niente' : Le sue Sono apparizioni di segno politico, è ministro e vice premier, mentre il programma su Grillo non aveva alcuna implicazione politica, neanche indiretta. Grillo era spettacolo puro. E nessuna ...

Papa Francesco : 'Italia tra le nazioni più generose con i migranti' : Il Pontefice si è intrattenuto con i giornalisti accreditati per quasi un'ora, fornendo risposte su temi di stretta attualità per la Chiesa e per il mondo in generale. Il resoconto non ufficiale dell'...

Strazio a C'è Posta per Te - pure Gerry Scotti piange per il papà "supereroe" : La prima storia di "C'è Posta per Te" è quella di un padre esemplare. Michele sente il bisogno di ringraziare il papà Francesco per l'affetto e l'educazione che ha ricevuto nonostante fosse bloccato ...

Domenica In - "agguato" di Papa Francesco a Mara Venier : non va in onda - sconcerto tra i fan : Sorpresa e sconcerto per i fan più appassionati (ma un poco disattenti) di Domenica In, il programma della Domenica pomeriggio di Mara Venier: alle 14, infatti, si sono sintonizzati su Rai 1. Peccato però che non abbiano trovato né zia Mara né tanto meno Domenica In. La ragione? Il viaggio di Papa F

Pattinaggio di figura - Europei 2019 : STRAORDINARI Charlène Guignard-Marco Fabbri - è bronzo! Papadakis-Cizeron trionfano e incantano : Si colora d’azzurro la città di Minsk. Dopo la meravigliosa terza posizione di Matteo Rizzo nel singolo maschile, Charlène Guignard-Marco Fabbri hanno conquistato la medaglia di bronzo nella danza sul ghiaccio, ultimo atto dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura andati in scena questa settimana nella capitale bielorussa. I danzatori allenati da Barbara Fusar Poli sono stati protagonisti dell’ennesima meravigliosa prova della ...

Spagna - lo strazio del papà del bambino morto nel pozzo : 'Sono arrivato tardi' : E' disperato Josè Rosellò, il papà del piccolo Julen, il bimbo caduto in un pozzo nei dintorni di Malaga, in Spagna, e ritrovato morto dopo giorni di scavi per recuperarlo . "Ho infilato il braccio ...

Lo strazio del papà di Julen : "Ho scavato - infilato il braccio nel pozzo e sentito il pianto di mio figlio - ma era tardi" : È un padre straziato José Rosellò, il papà del piccolo Julen, il bimbo caduto in un pozzo profondo 110 metri nei dintorni di Malaga e ritrovato morto nelle scorse ore. "Ho infilato il braccio fino alla spalla, poggiando la testa a terra per raggiungerlo... Pensavo fosse più vicino. Ho sentito il pianto di mio figlio", sono queste le parole dell'uomo.Il piccolo si trovava con i genitori a Totalán, vicino ...