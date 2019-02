Il Papa oggi ad Abu Dhabi | sarà il primo Pontefice nella Penisola araba

Papa parte oggi per Emirati arabi uniti : 6.18 Papa Francesco parte oggi per il suo viaggio di tre giorni negli Emirati arabi , 27/o del suo pontificato. Ad Abu Dhabi,dove sarà fino a martedì, il Papa -primo pontefice nella penisola araba parte ciperà domani all'incontro interreligioso sulla fratellanza umana, insieme ad altri 700 leader di varie religioni,con al fianco il grande imam di al- Azhar, Ahmad al-Tayyeb Martedì l'incontro con la comunità cattolica locale nella grande messa ...

Il caos in Sudamerica e l'errore del Papa di appoggiare i dittatori "del popolo" : La crisi del Venezuela spiega meglio di ogni altra cosa l'allontanarsi di Papa Francesco da quelle esigenze del popolo che pure sono al centro del suo Magistero e dei suoi interventi "politici", soprattutto verso i paesi dell'America Latina. Non c'è dubbio che il popolo sia una costante negli interventi del Papa: "Non è una categoria logica, è una categoria mistica", disse nella conferenza stampa di ritorno dal Messico il 17 febbraio 2016.Ma non ...