Il Paese sta andando alla malora e il M5S vuole tagliare gli stipendi di Fazio e Vespa

Tajani accusa i grillini : il Governo sta paralizzando il Paese : E’ l’ora di dire basta al dilettantismo grillino. Le strade sono tracciate: nuove elezioni o inversione di rotta. L’Italia affonda

Giuseppe Zamberletti : terminati i funerali di Stato - “che ha fatto tanto per nostro Paese” : terminati a Varese nella Basilica di San Vittore i funerali di Stato di Giuseppe Zamberletti, senatore e padre della Protezione civile. Al termine delle esequie il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e le altre autorità presenti, hanno accompagnato il feretro fino alla piazza di fronte alla Basilica di San Vittore. “Questa mattina a Varese per un ultimo, solenne, saluto a Giuseppe Zamberletti, “padre” della Protezione Civile ...

Caso Sea Watch - Miccichè : "Che Paese sta diventanto l'Italia?" : Dopo la visita a sorpresa di alcuni parlamentari a bordo della nave Sea Watch, interviene Gianfranco Miccichè che difende l'iniziativa umanitaria

Luca resta orfano a 15 anni : tutto il Paese si mobilita per aiutarlo : Tutta la città di Oderzo si mobilita per Luca, rimasto orfano a soli 15 anni. Per aiutare il ragazzo i genitori dei suoi compagni di scuola hanno avviato una raccolta fondi . La mamma, maestra Lucia ...

Iran - l’anno della vergogna : nel 2018 oltre 7000 arresti e migliaia di frustate nel Paese : In quello che Amnesty International ha definito “l’anno della vergogna”, il 2018, in Iran non si è salvato nessuno. Negli scorsi 12 mesi oltre 7000 persone – manifestanti, giornalisti, studenti, ambientalisti, operai, difensori dei diritti umani, avvocati, attiviste per i diritti delle donne, esponenti di minoranze etniche e religiose, sindacalisti – sono state arrestate, in molti casi in modo arbitrario. A centinaia sono stati ...

La Juventus alla conquista della Cina : in crescita tifosi e ricavi nel Paese asiatico : La Juventus dopo lo stadio di proprietà, coraggiosamente ha cambiato brand con l'obiettivo di espandersi fuori dai confini italici per arrivare anche in Oriente. L'espansione in Oriente Fino a poco tempo fa girava la voce che in Oriente le squadre italiane più seguite erano Inter e Milan, ma oggi le cose sembrano cambiate a favore della Juventus che nel giro di un biennio ha scalato posizioni in Cina. Il merito di questa escalation va alle ...

Allerta meteo - l’Italia nella morsa della neve : una tempesta pronta a colpire il Paese : Ancora neve. L’inverno sta facendo sul serio in questi giorni: già nel corso di Domenica e Lunedì, una perturbazione alimentata da gelidi venti porterà pioggia e neve al Centro-Nord, e un graduale nuovo calo termico ad iniziare da Lunedì sul settentrione. La situazione però appare estremamente dinamica e, dopo una breve pausa più asciutta Martedì, ecco che Mercoledì la situazione cambierebbe nuovamente: anche questa mattina il Centro ...

Lecce : "nero - torna al tuo Paese". E lo pestano in casa sua : Il messaggio delle istituzioni, della scuola, del mondo cattolico, dei cittadini deve andare verso una sola ed unica direzione di condanna. Non possiamo permettere a chi fomenta l'odio razziale di ...

Salento - raid razzista in casa di un 22enne della Sierra Leone : colpito con una sedia. “Mi urlava : ‘Vai via - non è il tuo Paese'” : L’irruzione, una sedia scaraventata addosso, gli insulti, la fuga e il mistero su due colpi di pistola esplosi in aria. Alhaji Thuray ha 22 anni, è arrivato in Italia dalla Sierra Leone, lavora come custode di alcuni campi da calcio a Trepuzzi, in provincia di Lecce, e dalla notte tra il 21 e il 22 gennaio ha una spalla malconcia che guarirà in 20 giorni, come da prognosi dell’ospedale di Campi Salentina. Perché, ha denunciato ai ...

«L'Italia è il Paese che amo» : Berlusconi ci riprova e punta sull'effetto nostalgia : «Nei loro programmi - attacca Berlusconi - c'è il peggio del '900: sono contro l'economia di mercato, contro le infrastrutture, contro la democrazia parlamentare. Sono contro lo stato di diritto, ...

AIE : nel 2018 il libro resta prima industria culturale del Paese : Milano, 24 gen., askanews, - 'Il libro italiano è bello, forte e solido e tiene le proprie posizioni anche in un quadro di generale rallentamento dell'economia'. E' il primo commento del presidente dell'Associazione Italiana Editori, AIE, Ricardo Franco Levi alla vigilia della giornata conclusiva del XXXVI Seminario di Perfezionamento della Scuola ...

Foggia - due bombe al negozio in 3 mesi. Lo sfogo della titolare : “Stato non ci tutela - non è vita da Paese civile” : Una bomba è stata fatta esplodere la notte scorsa davanti di forniture per estetisti e parrucchieri che si trova alla periferia di Foggia. Ignoti verso le 2.30 hanno piazzato il potente ordigno davanti alla saracinesca. Il boato è stato udito in gran parte della città. Ingenti i danni provocati dalla deflagrazione. Divelte le saracinesche, in frantumi l’insegna luminosa e danni anche a parte degli arredi interni. Sul posto sono intervenuti ...

Migranti - Prodi : “Unica soluzione definitiva è la fine di questa sciagurata guerra in Libia. Oggi è Paese anarchico” : “L’immigrazione era più forte qualche anno fa, il problema è nato coi grandi conflitti della Siria e della Libia. L’unica soluzione è la fine di questa sciagurata guerra in Libia.” Così Romano Prodi, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine del suo intervento in una conferenza sul futuro dell’Europa a Bruxelles L'articolo Migranti, Prodi: “Unica soluzione definitiva è la fine di questa sciagurata guerra in Libia. Oggi è ...

Crozza su Di Battista : 'Dichiara guerra alla Francia e poi va in India : questo Paese non è un albergo!' : 'Dichiara guerra alla Francia e poi dice 'Basta! Vado in India'. Oh Ciccio! questo Paese non è un albergo, 5 Stelle siete voi, non l'Italia'. Maurizio Crozza, nella sua copertina a Che fuori che tempo ...