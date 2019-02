Il Napoli vince e saluta il cinese Hamsik

Il Napoli torna a vincere : Milik - Insigne e Verdi stendono la Samp : Dopo il pareggio e la sconfitta di San Siro contro il Milan, prima in campionato e poi in Coppa Italia, il Napoli torna a vincere e lo fa nel modo migliore. Batte 3-0 la Sampdoria e va a -9 dalla Juventus, che a sorpresa ha pareggiato 3-3 con il Parma. Prestazione convincente della banda di Ancelotti, tornata a esprimere un gioco piacevole ed efficace in fase di realizzazione. Contro i blucerchiati, guidati da un indomito ma poco incisivo ...

Calcio - Serie A 2019 : Napoli-Sampdoria 3-0 - tris convincente dei partenopei al San Paolo : Termina 3-0 allo Stadio San Paolo l’anticipo delle ore 18.00 tra il Napoli e la Sampdoria, valido per il 22° turno di Serie A. La compagine partenopea si è imposta 2-0 grazie alle marcature di Arkadiusz Milik al 25′, di Lorenzo Insigne al 26′ e di Simone Verdi su rigore all’89’. Una prestazione degna nota della squadra di Carlo Ancelotti che ha rafforzato ulteriormente il suo secondo posto in graduatoria, a -8 dalla ...

Napoli - Milik : 'Male col Milan - daremo tutto per vincere' : Arkadiusz Milik , attaccante del Napoli , ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro la Sampdoria: ' Dobbiamo fare più gol possibili , vogliamo vincere e dare tutto per raggiungere i tre punti. Non abbiamo fatto benissimo nelle ultime due partite col ...

Napoli flop - Coppa Italia addio : Milan vince 2-0 e va in semifinale : Il Milan batte 2-0 il Napoli a San Siro grazie a una doppietta di Piatek e si qualifica per la semifinale della Coppa Italia. I rossoneri affronteranno la vincente di Inter-Lazio, in programma...

La Coppa Italia a Napoli. Se si esce - è fallimento; se si vince - è coppetta : Giocare senza incontristi è come dichiararsi vegani Non era complicato immaginare che sarebbe bastato un pareggio a Milano contro il Milan per far riemergere consolidati malumori in parte della tifoseria napoletana che trattiene a fatica i proprio borbottii – nella migliore delle ipotesi – soltanto di fronte a evidenze incontrovertibili. Il pareggio in casa del Milan oggi è considerato un downgrade. L’aver giocato con una ...

Il Milan vince anche senza Higuain : Borini-Suso - due messaggi al Napoli : A Marassi prima per soffrire e poi per gioire. Per la seconda volta in 9 giorni, prima in Coppa Italia e ora in campionato, il Milan non riesce a imporre il proprio gioco, si aggrappa per larga parte...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata : il Napoli vince contro la Lazio in dieci - -6 dalla Juventus! : Risultati Serie A: la Classifica aggiornata, vittoria del Napoli contro la Lazio e -6 momentaneo dalla Juventus, spettacolo all'Artemio Franchi.

Napoli-Lazio show - è uno spot per il calcio italiano : vince Ancelotti trascinato da un Milik in versione monstre [FOTO] : 1/28 Cafaro/LaPresse ...

Psg - Allan per giugno : 80 milioni per convincere il Napoli : PSG Allan – Allan, che ha impressionato in questa prima parte di stagione è finito nel mirino delle big d’Europa. Tra le big, una in particolare ha deciso di puntare tutto sul centrocampista della Nazionale brasiliana: il Psg. Un giocatore così vale almeno 70 milioni. Infatti, il Paris Saint-Germain è pronto a metterne sul tavolo 80, a conferma […] L'articolo Psg, Allan per giugno: 80 milioni per convincere il Napoli proviene ...

Inter-Sassuolo - Spalletti : 'Vogliamo agganciare il Napoli e vincere un trofeo. Icardi come Skriniar : non ha prezzo' : Chiunque deve avere l'attenzione giusta, perché è un mondo aperto. A Ranocchia vanno fatti i complimenti, è l'esempio del professionista che vuole bene prima all'Inter e poi a sé stesso. 14:46 18 gen ...