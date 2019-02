Il Napoli quest’anno in A senza Hamsik: 6 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta

ilnapolista

(Di domenica 3 febbraio 2019) L’undicesimo giocatore più utilizzato in A Ieri sera, contro la Sampdoria, abbiamo assistito non solo a quella che molto probabilmente è l’ultima partita dicon la maglia delma anche a una delle migliori prestazioni di quest’anno dello slovacco. Resterà a lungo negli occhi quel taglio illuminante per Callejon che di fatto ha costruito il primo gol. Lui ha scelto altro per il suo futuro. E, come ha spiegato ieri sera Ancelotti, nelnessuno se la sente di negargli questa possibilità.In campionato,è l’undicesimo giocatore più utilizzato da Ancelotti, con 963 minuti giocati. Precede Ospina (959) e Fabian Ruiz (952). In Champions, invece le ha giocate tutte. Una sola volta, a Belgrado contro la Stella Rossa, è partito dalla panchina.Nove sono state le partite in cui lui non è proprio entrato in campo. Tutte in campionato. E ...