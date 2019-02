Il Napoli accorcia le distanze Stasera Roma-Milan

Napoli-Lazio 2-1 : Callejon - Milik e quattro pali. Accorcia Immobile - La classifica : Dominio azzurro per oltre un’ora, solo dopo la rete dell’attaccante biancoceleste la squadra di Ancelotti rischia qualcosa. Espulso Acerbi

Napoli-Lazio 2-1 La Diretta Accorcia Immobile : Il primo big match del nuovo anno si gioca al San Paolo. Napoli e Lazio si affrontano per iniziare col piede giusto il 2019, che per entrambe sarà diviso tra gli impegni di Serie A, Coppa Italia ed ...

Napoli-Lazio - Immobile accorcia le distanze con un colpo da biliardo : si riapre il match del San Paolo [VIDEO] : L’attaccante biancoceleste dimezza lo svantaggio, punendo Meret con un preciso destro che termina la sua corsa in fondo al sacco La Lazio torna in partita al San Paolo, accorciando le distanze grazie al bel gol di Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste trova l’undicesima rete in questo campionato, bucando Alex Meret con un preciso destro che termina la sua corsa sul palo più lontano della porta difesa dall’ex ...

Inter-Napoli : Spalletti per accorciare - Ancelotti per il sogno scudetto : Per il Napoli l'occasione di accorciare sulla Juve, per l'Inter quella di tenere lontane le inseguitrici e ambire a qualcosa in più del terzo posto. Il posticipo del Boxing Day all'italiana, stasera a ...

Napoli - Ancelotti : 'Presto vinceremo qualcosa. Ora accorciamo sulla Juve' : Napoli - Carlo Ancelotti traccia un ponte tra passato e futuro nella prima conferenza stampa dopo l'addio alla Champions League . La sconfitta contro il Liverpool non sembra aver lasciato macerie ...

Napoli - Zielinski : "Scudetto? Noi non molliamo - possiamo accorciare sulla Juve" : Gli otto punti di distacco dalla Juve non spaventano Zielinski , che spiega al meglio il pensiero comune della squadra: "Lo scudetto? Noi non molliamo niente - dice a Radio Kiss Kiss -. Dobbiamo ...

Live Napoli-Stella Rossa 3-1 Ben Nabouhane accorcia : Il Napoli affronta questa sera al San Paolo la Stella Rossa di Belgrado, rimessasi in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale dopo l'inaspettata vittoria casalinga di due settimane fa...