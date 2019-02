Il cancro di Catherine in Grey’s Anatomy | così la storia vera di una sceneggiatrice è

optimaitalia

: Il cancro di #Catherine in #GreysAnatomy, così la storia vera di una sceneggiatrice è diventata fiction… - OptiMagazine : Il cancro di #Catherine in #GreysAnatomy, così la storia vera di una sceneggiatrice è diventata fiction… -

(Di lunedì 4 febbraio 2019)Quando nella prima parte di stagione è emerso a sorpresa ildiin Grey's15 come ennesimo dramma da affrontare (di recente c'era già stato il tumore al cervello di Amelia), in molti hanno gridato all'ennesima crisi di idee originali, al rischio di raschiare il fondo del barile per far proseguire la saga dei dottori del Grey Sloan Memorial Hospital. Non tutti sanno, però, che la decisione creativa di far ammalare l'ennesimo dottore in Grey'sè frutto della volontà di mettere in scena unache riguarda una delle co-produttrici del medical drama.Il tumore alla colonna vertebrale di, che nell'undicesimo episodio è stato rimosso solo al 95% da Amelia e Koracick con un intervento all'avanguardia, è lo stesso che affligge Elisabeth R. Finch,dell'episodio in questione.Alla Finch è stato diagnosticato a trent'anni un ...