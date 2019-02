Ho sperato che mi uccidessero È stata come un' esplosione dentro | immaginavo un

agi

(Di domenica 3 febbraio 2019) "Èun'di me" ma ora "ho capito che la pelle non conta". Ad un anno dal raid di Macerata dove andò a caccia di "negri" (sparando a 9 persone di colore e ferendone 6), Luca Traini si racconta in una lunga intervista a "Repubblica" ricordando quei momenti.Il 28enne di Tolentino, fascista dichiarato ed ex candidato locale della Lega, confessa che la sua ideologia di estrema destra ha pesato molto e che la tragedia di Pamela Mastropietro (la diciottenne romana uccisa in modo atroce e per la cui morte venne accusato un ragazzo nigeriano) "ha fatto da innesco" al suo atto folle."Mi sono immaginato un finale scenografico, in cui la polizia avanzava, io non sparavo sugli agenti, e dunque finivo ammazzato. In quel momento speravo che qualcuno mi uccidesse".Condannato a 12 anni di carcere per strage, porto abusivo di armi, e danneggiamenti dalla Corte ...