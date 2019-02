Hamsik | addio al Napoli L' ultima maglia è per Paolo Cannavaro | ' Grazie per le emozioni'

Hamsik esce dallo stadio San Paolo e scherza : 'Ma quale addio?' : Napoli, Hamsik esce dallo stadio San Paolo dopo la partita contro la Samp. E' forse l'ultima volta che il capitano varca la soglia dello stadio, ha dato infatti l'addio in campo: andrà in Cina. Il ...

Hamsik e Napoli : un addio perfetto che apre le porte del futuro : Spiazzata la Napoli che non esiste L’addio di Marek Hamsik al Napoli sta monopolizzando il dibattito calcistico cittadino. Il cuore di Napoli, il presunto cor’e Napule (presunto, “Napoli non esiste” ha magistralmente scritto Raniero Virgilio) è rimasto spiazzato. In meno di ventimila allo stadio per una squadra seconda in classifica – eh mai i tifosi sono abituai a ben altro: mah -, roba da pubblico di quarta serie, si sono ...

Addio Napoli - il congedo di Hamsik e quel segreto tenuto fino alla fine : Esce dal campo a passi lenti. Lui e i tifosi, nessun altro. La folla manda i baci, lui risponde con altri baci. Non parla, ma parlano i gesti. Si batte sul petto, indica il pubblico: il mio cuore...

Napoli - Ancelotti conferma l’addio di Hamsik : “trattativa in corso - Marek ha il desiderio di andare via” : Nel post partita, l’allenatore azzurro ha rivelato l’esistenza di una trattativa tra il Napoli e il Dalian per la cessione di Hamsik La vittoria ottenuta contro la Sampdoria è passata immediatamente in secondo piano, in casa Napoli infatti tiene banco l’imminente addio di Marek Hamsik. Carlo Hermann / AFP Il centrocampista slovacco, partito titolare oggi nel match del San Paolo, ha giocato la sua ultima partita davanti ai ...

Mertens può dire addio al Napoli : Hamsik e Callejon... : Il Napoli riflette sul futuro di Callejon, Hamsik e Mertens , che hanno la stessa età, classe 1987, e la stessa scadenza di contratto: 2020. Secondo la Gazzetta dello Sport , in particolare l'attaccante belga può dire addio in estate.

Napoli - l’agente di Hamsik : “Ogni anno possibile addio - poi resta sempre” : Napoli Hamsik – Intervistato sulle frequenze di Radio Marte, Juraj Venglos, agente di Marek Hamsik, ha parlato del centrocampista del Napoli: “Ogni estate c’è una squadra che si interessa a Marek e due anni fa – ha detto – anche il Borussia Dortmund ha preso informazioni. C’è stato un interesse, ma le parti non sono […] L'articolo Napoli, l’agente di Hamsik: “Ogni anno possibile addio, poi resta ...