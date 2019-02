Golf – Saudi International | trionfa Dustin Johnson | 18° paratore

Golf - European Tour 2019 : al Saudi International la spunta Dustin Johnson. Renato Paratore 18° - bene anche gli altri italiani : In un Saudi International in cui il numero uno del mondo (Justin Rose) non supera il taglio e il numero due (Brooks Koepka) è in ombra, a prendersi le luci della ribalta diventa il numero tre, Dustin Johnson. L’americano, con un complessivo -19, trionfa con due colpi di vantaggio sul cinese Haotong Li e tre sull’inglese Tom Lewis. Per la prima volta Johnson, dopo 19 vittorie sul PGA Tour, conquista un torneo su quello europeo, ...

Golf – Saudi International - Haotong Li aggancia Dustin Johnson : Bertasio e Paratore 15° : Haotong Li aggancia Dustin Johnson al vertice del Saudi International, primo torneo dell’European Tour: i due leader hanno cinque colpi di vantaggio. Media classifica per Gagli, Pavan ed E. Molinari Il cinese Haotong Li con un ottimo 62 (-8) e lo score di 194 (67 65 62, -16) colpi ha raggiunto lo statunitense Dustin Johnson (194 – 68 61 65) al vertice del Saudi International, primo torneo dell’European Tour che si svolge in ...

Golf - European Tour 2019 : Dustin Johnson e Haotong Li insieme al comando del Saudi International. Gran recupero di Bertasio e Paratore : La conclusione del terzo giro del Saudi International powered by SBIA, in corso di svolgimento al Royal Greens Golf & Country Club della King Abdullah Economic City, vede due uomini al comando: si tratta di Dustin Johnson e Haotong Li. L’americano e il cinese comandano con -16, e se l’uno gira in -5, l’altro tira fuori un giro di livello surreale in -8, con ben quattro eagle e due birdie; solo un doppio bogey al par 4 ...

Golf – Saudi International : Dustin Johnson show - Gagli migliore azzurro : Eurotour: nel Saudi International Dustin Johnson show, 18° Gagli. Restano in gara anche Pavan, Paratore, E. Molinari e Bertasio. Fuori al taglio Rose, leader mondiale Lo statunitense Dustin Johnson, numero tre mondiale, con un giro capolavoro in 61 (-9) colpi e lo score di 129 (68 61, -11) ha preso il largo, rimontando dal 31° posto, nel Saudi International, primo torneo dell’European Tour che si svolge in Arabia Saudita. Sul percorso del ...

Golf - European Tour 2019 : Dustin Johnson in testa al Saudi International. Lorenzo Gagli (18°) resta in quota - Matteo Manassero non supera il taglio : Lo statunitense Dustin Johnson sale al comando dopo il secondo giro a King Abdullah Economic City, in Arabia Saudita, dove si sta svolgendo la prima edizione del Saudi International, torneo valido per lo European Tour 2019 di Golf. Il giocatore americano, n.3 del ranking mondiale, ha messo a segno un notevole 61 sul par 70 del Royal Greens Golf&Country Club totalizzando sette birdie e un eagle alla buca 4. Il Golfista nato a Columbia, in ...

Golf – Saudi International : Thomas Pieters al comando - Renato Paratore lo insegue al secondo posto : Ottima la partenza del Golfista azzurro, issatosi al secondo posto a due colpi dal leader della classifica Renato Paratore è al secondo posto con 65 (-5) colpi nel Saudi International, primo torneo dell’European Tour che si svolge in Arabia Saudita e dove è al comando con 63 (-7) il belga Thomas Pieters. Sul percorso del Royal Greens G&CC (par 70), a King Abdullah Economic City, hanno effettuato un bel giro anche Matteo Manassero, ...

Golf - European Tour 2019 : in Arabia Saudita guida Thomas Pieters. Renato Paratore 2° e Matteo Manassero 8° - grande Italia nel primo giro! : Si è chiuso il primo giro sul par 70 del Royal Greens Golf&Country Club di King Abdullah Economic City (Arabia Saudita), dove è in corso la prima edizione del Saudi International presented by SBIA, torneo dello European Tour 2019 di Golf. Segnali molto positivi dal contingente Italiano, presente con sei atleti per l’occasione. Il 27enne belga Thomas Pieters, già tre vittorie sul circuito europeo nonostante la giovane età, ha preso il ...

Golf – Saudi International - quattro top players e sei azzurri in gara : Sfida ad altissimo livello con Justin Rose, Brooks Koepka, Dustin Johnson e Bryson DeChambeau L’European Tour approda per la prima volta in Arabia Saudita dove si svolge il Saudi International (31 gennaio-3 febbraio) sul percorso del Royal Greens G&CC a King Abdullah Economic City. Sei gli italiani in gara: Nino Bertasio, Lorenzo Gagli, Edoardo Molinari, Renato Paratore, Andrea Pavan e Matteo Manassero. Field delle grandi occasioni con ...