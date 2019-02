Giovane muore sotto valanga a Sesto : ANSA, - BOLZANO, 03 FEB - Un Giovane sciatore ha perso la vita sotto una valanga a Sesto, in Alto Adige. L'incidente si è verificato verso le ore 16.30, quando il pusterese di 17 anni, H.S., è stato ...

Napoli - Maria Rosaria muore a 26 anni : la Giovane era affetta da diverse patologie : Maria Rosaria Bosco, una ragazza di appena 26 anni, ha perso la vita all'interno dell'ospedale San Giuliano di Giugliano, dopo aver combattuto per molto tempo con diverse patologie (non specificate) dalle quali era affetta. Un decesso che ha causato un grandissimo dolore in tutti coloro i quali la conoscevano nella provincia di Napoli, precisamente nel noto comune di Marano. La giovanissima era costretta sulla sedia a rotelle e, stando a quanto ...

Giallo a Barcellona : Giovane pizzaiolo ciociaro muore in circostanze misteriose : E' un vero e proprio Giallo la morte di Michele Romano. Il giovane, 26 anni, è stato trovato senza vita a Barcellona. Originario di Isola del Liri (comune in provincia di Frosinone, noto per le sue scenografiche cascate) viveva in Spagna e attualmente lavorava come pizzaiolo. Al momento non sono ancora note le cause del decesso anche se - come riportato dal Messaggero - pare che sia precipitato dal tetto dell'aeroporto. Intanto gli inquirenti ...

Torino - l’auto si ribalta sulla neve : muore nella notte Giovane chef : Claudio Ribet, chef 34enne di Torre Pellice, è morto nella notte in un incidente stradale avvenuto alle porte di Torino. La Fiat Panda della vittima è uscita di strada ribaltandosi sulla tangenziale e l’uomo è rimasto intrappolato nelle lamiere. Inutile l’intervento dei soccorritori, che hanno potuto solo constatarne il decesso.Continua a leggere

New York - Giovane mamma 22enne cade dalle scale della metro e muore : Una terribile tragedia si è verificata a Manhattan, New York. Una giovane mamma di 22 anni, Malaysia Goodson, ha perso la vita dopo una rovinosa caduta dalle scale della metropolitana. La donna stava scendendo dalle scale per recarsi verso uno dei treni, quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso l'equilibrio ed è caduta sulla piattaforma sottostante. Nell'immediatezza dei fatti, la giovane è stata soccorsa e trasportata ...

Attenzione al consumo degli avanzi alimentari : Giovane muore nel sonno dopo aver mangiato della pasta preparata giorni prima. Ecco cosa è successo : Uno studente è morto nel sonno dopo aver mangiato della pasta avanzata da 5 giorni. Il ragazzo, identificato solo come A.J., aveva 20 anni, era di Bruxelles e la domenica aveva l’abitudine di preparare i pasti per tutta la settimana per risparmiare tempo. Cucinava la pasta e la conservava in contenitori per alimenti. Si è subito sentito male ed è andato a letto per cercare di dormire. La mattina seguente, però, è stato trovato morto nel letto ...

Latina - omicidio dopo una lite : muore investito da un'auto Giovane di ventisette anni : Inizialmente si era pensato ad un tragico incidente mortale, ma col passare dei minuti e delle ore si è arrivati a comprendere che quello avvenuto in provincia di Latina, precisamente nel piccolo comune di Scauri, in realtà era un vero e proprio omicidio. La vittima è il giovane Cristiano Campanale, di appena ventisette anni, investito e ucciso dall'auto del suo assassino. Questo è stato immediatamente arrestato. Secondo quanto riferisce il ...

Incidente - Giovane muore carbonizzato : Un giovane di 22 anni è morto carbonizzato in un Incidente stradale avvenuto la notte scorsa in provincia di Piacenza. Ferito il conducente dell'auto.

La madre muore a Napoli - colletta per il viaggio del Giovane migrante : Una colletta dei carabinieri ha consentito stamani, all'alba, ad un giovane tunisino - disoccupato e senza neanche un euro in tasca - di partire da Bernalda , Matera, per Napoli per dare l'ultimo ...

Napoli : Giovane papà muore a 35 anni per infarto - lascia una bimba piccola : Quanto accaduto nelle scorse ore nella provincia di Napoli è una vera e propria tragedia, in cui a perdere la vita è ancora una volta una giovane persona. In particolare, si tratta del professionista Salvatore Visone, un uomo titolare di un'agenzia di servizi, di appena trentacinque anni originario dei noti Quartieri Spagnoli della città partenopea. Secondo quanto si apprende dal noto sito Napoli Today, infatti, il giovane papà era molto ...

Treviso : Luigi - Giovane portiere di 14 anni - muore per le complicanze di un'influenza : Un ragazzino di soli 14 anni, Luigi Martignago, è deceduto nella serata di lunedì molto probabilmente per le complicanze legate ad una forte influenza degenerata nel giro di pochi giorni. I genitori, quando si sono accorti che le condizioni del figlio stavano drammaticamente peggiorando, hanno prontamente chiesto l'intervento di un'ambulanza, ma nonostante ciò non c'è stato nulla da fare: il ragazzo, infatti, è morto all'ospedale di Treviso poco ...

Slavina su sciatori - muore un Giovane : 14.43 Un giovane di 21 anni, della Val Pusteria,è morto sotto una valanga sul Monte Spico, in Valle Aurina (Bolzano). L'incidente è avvenuto durante un fuoripista a 2.400 metri di quota. Il ragazzo era insieme a un gruppo di amici, quando la Slavina si è staccata inghiottendo 6 sciatori. Cinque sono stati estratti vivi. Dopo le copiose nevicate dei giorni scorsi, il pericolo valanghe è stato portato a livello 3 su 5.